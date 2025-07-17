543選股法抱出18％殖利率　達人：別輕易賣飛強勢股

▲陳威良用543選股法篩出強勢股，讓獲利奔跑，存股變飆股。

圖文／鏡週刊

陳威良讀大學時玩股票，買聯電短短1週獲利出場、賺進1萬多元，感受到投資的魅力，「口袋真的很補！我端盤子時薪80元站到腳都發軟了。」當時他用30萬本金，9個月滾出500萬，被同學封為校園股神，孰料空頭反轉，500萬全部歸零，「再猛的多頭也會回檔，不懂得停損，空頭會讓你賠到脫褲。」陳威良學到教訓，穩步投資，研發出「543選股法」，在主流中咬住強勢股，至今滾出億元身價。

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「找慢飆股就要鎖定主流族群，買強不買弱。」陳威良獨創543選股法，集中押寶，「持股不能太分散，10檔標的以上，我沒看過賺錢的，因為都是聽到消息、衝動買進，沒有做足功課嘛！」他看準2檔抱緊處理，多年來存股變飆股。

543選股法 近5年殖利率＞5％

近4季ROE＞15％

毛利率＞30％

1、勤誠，青春期「轉大人」

陳威良研究出，伺服器機殼廠勤誠，2021年殖利率逾5％、近4季ROE達20％、本益比估值才9倍，是價值型投資人眼中被低估的績優股，吸引他在股價70元時買進。

勤誠積極跳檔升級，為客戶開發浸沒式散熱、液冷整機櫃等高階產品，陳威良抱股4年賺7倍，「每股純益（EPS）賺的一年比一年多，今年第1季單季EPS達5.53元，全年度可望超過去年的16元。尤其敲到亞馬遜ASIC伺服器的肥單，所以勤誠不是伺服器前面隨便加個『AI』就噴出，也不是市場情緒炒作，而是青春期『轉大人』，是真正的強勢慢飆股。」他強調。

2、漢唐，戴維斯雙擊噴發

股票市場中最大的魅力，就是公司獲利往上，PE（本益比）也往上，「而目標價就是EPS乘上PE，當兩者同時往上就是『戴維斯雙擊』，股價自然大噴發。」陳威良說。

他用543選股法篩出，半導體設備廠漢唐殖利率6.2％高又穩定、近4季ROE達28％、毛利率長期站穩30％至35％，數據完勝競爭對手，「篩出強勢股就是做對的事，存股不用心急，好運會降臨。」3年前陳威良以176元買進漢唐，至今股價700多元，他仍抱緊不賣。

「強勢股要『買高賣更高』，不是關注它從哪裡漲上來，而是看它未來會漲到哪裡去，所以我們要有評價的能力。」陳威良教戰，看股價不如看評價，「我評價後，覺得漢唐不貴啊！在手訂單都1,300億了，未來2至3年吃香喝辣。」

同時陳威良再預估漢唐明年配息超過32元，以目前股價約730元計算，殖利率有4.4％，「現在殖利率仍超過4％，就不會認為它貴，」陳威良再用32元除以當時買進股價176元，殖利率為18％，「我去哪裡再生一個標的，每年給我18％？所以我完全立於不敗，賣掉後再也沒有176元讓我買了。」他說，咬住強勢股，不要隨便亂賣，才能讓獲利奔跑。https://youtu.be/BlUYCexx7Ww



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