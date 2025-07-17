快訊／台股收盤上漲70.38點　台積電持平至1130

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（17日）開平走高，加權指數終場上漲70.38點，以23113.28點作收，漲幅0.31％，成交量3290.27億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲0.07點開出，指數開平走高，盤中最高達23159.54點，最低22923.37點，終場收在23113.28點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1130元；鴻海（2317）上漲1.5元至164元；聯發科（2454）下跌20元至1390元；廣達（2382）下跌1.5元來到271元；長榮（2603）上漲1元至202元。
今天漲幅前5名個股為嘉晶（3016）上漲3.3元，漲幅10％；飛宏（2457）上漲2.05元，漲幅10％；台亞（2340）上漲2元，漲幅9.95％；鼎炫-KY（8499）上漲25.5元，漲幅9.92％；台勝科（3532）上漲7.6元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為冠西電（2466）下跌6.2元，跌幅6.89％；台端（3432）下跌0.85元，跌幅5％；康控-KY（4943）下跌0.47元，跌幅4.71％；毅嘉（2402）下跌1.95元，跌幅4.55％；榮惠-KY創（6924）下跌2.9元，跌幅3.97％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|嘉晶（3016）
|36.3
|▲3.3
|▲10.0％
|飛宏（2457）
|22.55
|▲2.05
|▲10.0％
|台亞（2340）
|22.1
|▲2.0
|▲9.95％
|鼎炫-KY（8499）
|282.5
|▲25.5
|▲9.92％
|台勝科（3532）
|84.2
|▲7.6
|▲9.92％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|冠西電（2466）
|83.8
|▼6.2
|▼6.89％
|台端（3432）
|16.15
|▼0.85
|▼5.0％
|康控-KY（4943）
|9.5
|▼0.47
|▼4.71％
|毅嘉（2402）
|40.95
|▼1.95
|▼4.55％
|榮惠-KY創（6924）
|70.1
|▼2.9
|▼3.97％
資料來源：證交所
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