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快訊／台股收盤上漲70.38點　台積電持平至1130

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（17日）開平走高，加權指數終場上漲70.38點，以23113.28點作收，漲幅0.31％，成交量3290.27億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲0.07點開出，指數開平走高，盤中最高達23159.54點，最低22923.37點，終場收在23113.28點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1130元；鴻海（2317）上漲1.5元至164元；聯發科（2454）下跌20元至1390元；廣達（2382）下跌1.5元來到271元；長榮（2603）上漲1元至202元。

今天漲幅前5名個股為嘉晶（3016）上漲3.3元，漲幅10％；飛宏（2457）上漲2.05元，漲幅10％；台亞（2340）上漲2元，漲幅9.95％；鼎炫-KY（8499）上漲25.5元，漲幅9.92％；台勝科（3532）上漲7.6元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為冠西電（2466）下跌6.2元，跌幅6.89％；台端（3432）下跌0.85元，跌幅5％；康控-KY（4943）下跌0.47元，跌幅4.71％；毅嘉（2402）下跌1.95元，跌幅4.55％；榮惠-KY創（6924）下跌2.9元，跌幅3.97％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
嘉晶（3016）36.3▲3.3▲10.0％
飛宏（2457）22.55▲2.05▲10.0％
台亞（2340）22.1▲2.0▲9.95％
鼎炫-KY（8499）282.5▲25.5▲9.92％
台勝科（3532）84.2▲7.6▲9.92％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
冠西電（2466）83.8▼6.2▼6.89％
台端（3432）16.15▼0.85▼5.0％
康控-KY（4943）9.5▼0.47▼4.71％
毅嘉（2402）40.95▼1.95▼4.55％
榮惠-KY創（6924）70.1▼2.9▼3.97％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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