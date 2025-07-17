快訊／台股收盤上漲70.38點　台積電持平至1130

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（17日）開平走高，加權指數終場上漲70.38點，以23113.28點作收，漲幅0.31％，成交量3290.27億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲0.07點開出，指數開平走高，盤中最高達23159.54點，最低22923.37點，終場收在23113.28點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1130元；鴻海（2317）上漲1.5元至164元；聯發科（2454）下跌20元至1390元；廣達（2382）下跌1.5元來到271元；長榮（2603）上漲1元至202元。

今天漲幅前5名個股為嘉晶（3016）上漲3.3元，漲幅10％；飛宏（2457）上漲2.05元，漲幅10％；台亞（2340）上漲2元，漲幅9.95％；鼎炫-KY（8499）上漲25.5元，漲幅9.92％；台勝科（3532）上漲7.6元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為冠西電（2466）下跌6.2元，跌幅6.89％；台端（3432）下跌0.85元，跌幅5％；康控-KY（4943）下跌0.47元，跌幅4.71％；毅嘉（2402）下跌1.95元，跌幅4.55％；榮惠-KY創（6924）下跌2.9元，跌幅3.97％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 嘉晶（3016） 36.3 ▲3.3 ▲10.0％ 飛宏（2457） 22.55 ▲2.05 ▲10.0％ 台亞（2340） 22.1 ▲2.0 ▲9.95％ 鼎炫-KY（8499） 282.5 ▲25.5 ▲9.92％ 台勝科（3532） 84.2 ▲7.6 ▲9.92％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 冠西電（2466） 83.8 ▼6.2 ▼6.89％ 台端（3432） 16.15 ▼0.85 ▼5.0％ 康控-KY（4943） 9.5 ▼0.47 ▼4.71％ 毅嘉（2402） 40.95 ▼1.95 ▼4.55％ 榮惠-KY創（6924） 70.1 ▼2.9 ▼3.97％

資料來源：證交所