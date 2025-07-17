快訊／台積電Q2爆賺刷新高 美股夜盤飆漲逾6%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（17）日舉行法說會，並公佈 2025 年第2季財務報告，稅後純益 3982 億 元，每股盈餘 15.36 元，創下史上單季新高，台積電ADR美股夜盤反應業績利多飆漲逾6%。

還會更好！台積電估Q3營收季增8％ 毛利率上看56.5％

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公布第二季財報，每股大賺15.36 元寫史上最強第二季紀錄，毛利率更達58.6%，針對第三季展望，台積電也預期，第三季營收介於318億美元至330億美元之間，有望季增8%、年增38％，若以美元兌新台幣1比29元計算，預期第三季毛利率介於55.5％至57.5％，營利率則介於45.5％到47.5％之間。

快訊／史上最強！台積電Q2賺3983億年增61%、EPS15.36元 超預期

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公佈 2025 年第二季財務報告，合併營收約新台幣 9,337 億 9 千萬元，稅後純益約新台幣 3,982 億 7 千萬元，每股盈餘為新台幣 15.36 元（折合美國存託憑證每單位為 2.47 美元）。

11檔台股ETF上演一日填息秀 109萬投資人息利雙收

昨（16）日是七月台股ETF除息高峰日，統計共有15檔除息，逾131萬位受益人屏息以待，觀察昨日大盤表現，在AI巨頭輝達利多消息激勵下，加上台積電（2330）領軍上揚，大盤指數開高走高，並成功站上23000點關卡激勵15檔今日除息的台股ETF填息表現，統計包括群益半導體收益（00927）在內共有11檔盤中完成填息，109萬1900人息利雙收，最後收盤僅群益半導體收益（00927）、中信臺灣智慧50（00912）、FT臺灣SMART（00905）、富邦台50（006208）、兆豐電子高息等權（00943）、

輝達H20出口解禁！ 估中國外購AI晶片比例回升至49%

TrendForce表示，美國政府有望允許NVIDIA恢復對中國市場銷售H20 GPU，政策轉折將有助帶動當地AI與雲端業者的需求回補，預期H20將重新成為該市場高階AI晶片主力，帶動HBM需求同步增加。

00939配0.068元年化配息率5.87％ 最後買進日7／30

資產規模354億元、受益人數20.7萬元月配息的統一台灣高息動能ETF（00939）公佈此次配息金額為0.068元，跟前一個月相同水準，本次除息交易日為7月31日，想要參與此配息最後買進日7月30日，收益分配日為8月22日，以今（17）日的平盤價13.88元計算，年化配息率約5.87%。

魏哲家連喊「Tight」 台積電上修全年財測目標

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，台積電董事長魏哲家頻用「Tight」（產能吃緊）形容市場需求，台積電全年目標預期2025全年營收將以美金計約增長30%，上修先前預期成長25％的目標。

法人憂匯率、關稅衝擊毛利率目標 魏哲家：把重點放在「更好」的部分

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公布第二季財報，有法人關心匯率、關稅的衝擊是否會影響台積電長期53％的毛利率目標，台積電董事長魏哲家對此笑說，希望大家把重點放在53％或「更好」的這個部分，全年目標預期2025全年營收將以美金計約增長30%，上修先前預期成長25％的目標。

從無聲同意到申訴求助：評師大抽血案中「IRB研究倫理審查」與學術良知

又是什麼樣的「學術良知」，能讓研究者做出如此明知故犯的決定？在教練與選手、師長與學生這種「特別權力關係」中，「同意」極易變得「無聲」。即便選手簽署了同意書，但在資訊不透明、權力不對等的情境下，這種同意也缺乏真正的「知情」與「自願」，這不僅是不道德的，更是對弱勢參與者個人尊嚴的徹底漠視。

上半年大陸船廠市佔率從72%降至52% 大陸媒體批都是美國「搗亂」

今年上半年，中國在新造船訂單的市佔率從前六個月的72%降至52%。大陸媒體形容，船市遇冷，中國船廠訂單大降，都是美國「搗亂」。美國貿易代表辦公室(USTR)在美國港口對中國船舶收取港口費的擔憂日益加劇，導致了中國訂單的減少。