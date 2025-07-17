快訊／史上最強！台積電Q2賺3983億年增61%、EPS15.36元　超預期

▲台積電114年第二季法人說明會17日召開，台積電董長魏哲家（圖中）、財務資深副總經理暨財務長兼發言人黃仁昭（圖右）、台積電投資者關係總監蘇志凱維這次法說會出席代表。（圖／記者湯興漢攝）
記者高兆麟／台北報導
晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公佈 2025 年第二季財務報告，合併營收約新台幣 9,337 億 9 千萬元，稅後純益約新台幣 3,982 億 7 千萬元，每股盈餘為新台幣 15.36 元（折合美國存託憑證每單位為 2.47 美元），寫下史上最強單季表現。
台積電表示，與去年同期相較，2025 年第二季營收增加了 38.6%，稅後純益和每股盈餘則皆增加了 60.7%。 與前一季相較，2025 年第二季營收增加了 11.3%， 稅後純益增加了 10.2%。
若以美元計算，2025 年第二季營收為 300.7 億，較去年同期增加了 44.4%，較前一季增加了 17.8%。
2025 年第二季毛利率為 58.6%，營業利益率為 49.6%，稅後純益率則為 42.7%。3 奈米製程出貨佔台積公司 2025 年第二季晶圓銷售金額的 24%，5 奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的 36%；7 奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的 14%。總體而言，先進製程（包含 7 奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的 74%。
讀者迴響