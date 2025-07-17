台積電懶人包　魏哲家笑答「AI需求可看市值4兆美元公司CEO」

▲台積電114年第二季法人說明會17日召開，台積電董長魏哲家全程笑容可掬，談笑風生。（圖／記者湯興漢攝）



記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）第2季法說交出驚人業績，以大賺3982.7億元寫下史上最強紀錄，毛利率來到58.6元、每股稅後純益（EPS）15.36元都讓市場驚艷，有法人提問前甚至先向台積電道喜，才開口詢問基本面相關議題，而被問到AI需求趨勢，台積電董事長魏哲家直以「注意市值4兆美元公司的CEO有說過」強勁需求將維持數年，台積電將縮小供不應求的問題。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第3季展望，預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%。台積電財務長黃仁昭指出，2025年全年股利為18元，明年則至少有20元以上水準。

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以下是台積電法說會QA懶人包

Q1：AI發展已經很強勁，明年CoWoS會供需平衡？

魏哲家（以下簡稱魏）：AI需求將會愈來愈強勁，如果你注意到那間4兆美元市值的公司CEO（暗指輝達創辦人兼執行長黃仁勳）說過什麼。

由於AI需求更強的大趨勢，我們對於CoWoS先進封裝技術與產能將持續提升，我們正在試著「Narrow the gap（縮小供需差距）」、盡全力滿足客戶需求，但我不同意供需平衡的說法，動能還在並將更為健康。

Q2：新台幣升值，台積電毛利率影響如何？

魏哲家：毛利率受到多個因素影響，價格、匯率等都是。台積電會以售出自己的價值為核心，毛利率會保持 53 %以上。

Ｑ3：輝達H20晶片赴中銷售解禁

魏哲家：H20是客人的議題，目前言之過早，但是個好消息，台積的客人可以在如此大的市場銷售，對台積也是個好消息。

Q4海內外據點策略：

魏哲家承諾會持續投資台灣，預計未來幾年蓋 11 座廠、4 座特殊製程廠。持續擴增台南 3nm 產能，在新竹、高雄擴建 2nm 產能，另於數個地方擴建先進封裝產能。



台積在海外布局也按照進度，美國廠區按照客戶需求推進，目標成為完整超大晶圓廠生產聚落，在亞利桑那州打造包含先進封裝的生產，成為客戶成功的關鍵夥伴並支持美國半導體產業發展。



美國第3座晶圓廠將採用2奈米和A16製程技術，因應客戶對人工智慧（AI）相關需求強勁，將考慮加快生產進度。第4座晶圓廠將採用2奈米和A16製程技術，第5座和第6座晶圓廠將採用更先進的技術，這些晶圓廠的建設和量產計畫將依客戶的需求而定。



隨著熊本和亞利桑那州的晶圓廠產能進一步提升，來自海外晶圓廠的利潤稀釋將更為顯著。預期自今年起的未來5年，海外晶圓廠量產對毛利率稀釋，初期影響約為每年2至3個百分點，後期擴大為3至4個百分點。

Q5：如果需求強勁，資本支出變動如何？

台積電重申今年資本支出380~420億美元維持不變；台積電今年首季資本支出100.6億美元，第2季96.3億美元，上半年累計達196.9億美元，主因是關稅因素對第4季看法比較保守，但需求成長動能仍在，支出延至明年。

Q6：人形機器人的市場如何？

魏哲家：我跟一個客戶討論過這個問題，他認為電動車根本不算什麼，機器人市場如果起飛了，會比那個要大上十倍。

目前談人型機器人今年或明年會扮演重要角色還太早，因為它非常複雜，人型機器人大部分時間會被使用的場景首先是在醫療產業，我自己可能也會用，說不定有一天會需要機器人來幫助。