機器人市場潛力大　台積電魏哲家：客戶說若起飛是「電動車市場10倍」

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，有法人關心台積電在人型機器人市場的看法，魏哲家則分享，他曾經跟一個客戶討論過這個問題，他認為電動車根本不算什麼，機器人市場如果起飛了，會比那個要大上十倍。

魏哲家說，目前談人型機器人今年或明年會扮演重要角色還太早，因為它非常複雜，人型機器人大部分時間會被使用的場景，他認為首先是在醫療產業，更開玩笑說可能他自己也會用，說不定有一天會需要機器人來幫助。

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魏哲家也說，人型機器人非常複雜，因為現在談的不僅是處理器，也涉及許多傳感器，包括視覺感測器、壓力感測器、溫度感測器等等，所有的資訊都要傳至中央處理器，因此它非常複雜，而且因為它會直接與人類互動，所以必須非常謹慎。

魏哲家認為，如果這項技術起飛，將是一大突破。他也分享，他曾與一個客戶聊天，客戶當時說電動車（EV）不算什麼，因為這種機器人如果起飛，將是電動車市場的十倍，魏哲家也說，他很期待這一天。

魏哲家更透露，他相信客戶既擁有電動車也擁有機器人，所以他很了解這一點。這也讓外界好奇，同時有做電動車及人型機器人的台積電客戶，是否就是目前擁有特斯拉的馬斯克看法。