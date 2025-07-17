前50大總市值公司不少新面孔　輝達掀起巨浪 AI大吸金

上市櫃指數今年漲跌幅分別為-0.86％以及-9.19％，居全球股市末段班。不過AI伺服器及台積電股價漲幅卻明顯高於指數，且前50大總市值公司不少新面孔，正代表台股質的變化！

文／方亞申

台積電總市值至十五日止為二八．七八兆元，相當於九八五○億美元；在美國掛牌的ＡＤＲ更早已衝過一兆美元、達一．二兆美元（一般較台灣母股溢價約二成），低於博通，排名全球總市值第九大。這波由川普帶黃仁勳到中東遊歷，進而激發出中東國家積極投資主權ＡＩ潮流，輝達是最大受惠者，ADM及波音亦同。進而使輝達總市值一舉衝上三兆美元（五月十二日），超過蘋果、幹掉微軟，終於在七月上旬登上總市值四兆美元，居全球總市值之王，如今已與蘋果相差一兆美元。

輝達供應鏈發揮空間很大

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輝達推出的ＡＩ晶片及伺服器，大多由台商製造、美台廠商銷售，諸如鴻海、緯創、廣達、緯穎、美超微、戴爾，再銷售給微軟、亞馬遜、谷歌、臉書、特斯拉（xAI）及微軟轉投資的OpenAI，合計這些ＣＳＰ大廠採購金額一年就超過三○○○億美元。這些公司雖自有發展本身ＡＩ晶片或向ADM採購，但輝達市占率約達九成，所以該公司可說是ＡＩ霸主。今年以來中東以及歐洲英、德、法陸續聯合設立資料中心，大都向輝達採購及合作。

而最新消息原本被禁止銷往中國的H20晶片，川普政府也通過，此令前一季打消五○億美元庫存可望回沖，也凸顯中國急需ＡＩ晶片，年初利用蒸餾法推出的DeepSeek，使用率流失九五％，看來還是要走正規之道，所以不管是內部華為積極開發ＡＩ晶片或是外購，中國毫不手軟，市場直指第四次工業革命將從此而起。

輝達預估二○三○年以前ＡＩ市場將超過一兆美元，給予輝達很好發揮空間，自然台商就是其軍火製造來源。

至於今年手機及消費性產品銷售不甚佳，但台積電還是有辦法衝出上半年營收成長四○％佳績。雖第二季遇到台幣大升值，預估毛利率可能降至五五％以下，但透過對ＡＩ晶片及二奈米漲價，外資預估可彌補部分，若以首季ＥＰＳ十三．九五元計算，加計匯率等不利因素，預估第二、三季ＥＰＳ可達二八元，全年約落在五五元。若以ＰＥ二五倍計算股價約在一三七五元、二十倍計算一一○○元。目前標普ＰＥ約二五至二七倍，可做參考。

第二名的鴻海及第三名的聯發科今年分別下跌十一．四％及一．四％，鴻海這次拿到不少ＡＩ伺服器訂單（幾乎占全球一半），不過該公司還有電動車及手機，三大產品線都有，但也不太可能全部好，所以獲利較難一飛沖天；至於聯發科擁有手機晶片、電源管理ＩＣ、矽智財等等多樣性產品，手機晶片也陸續打入蘋果及三星供應鏈，該公司認為矽智財未來幾年將有十億美元可貢獻營收，加上手機晶片基本盤，每年ＥＰＳ至少還是有五五至六○元機會，ＰＥ可與台積電相比。

台達電市值超車廣達有原因

再來是總市值從七、八千億元上衝至一．三兆的台達電，一舉越過廣達，台達電原本就是台灣電源供應器的一把手，而後陸續找到電動車、工業自動化、樓宇自動化等領域，同時也開展出電信、資訊科技、能源等新市場，完全扭轉過去大家認為台達電只做電源供應器、服務電腦客戶的印象。一七年重新劃分為「電源及零組件」、「自動化」、清潔能源及「基礎設施」事業範疇。不過這兩年來還是穩穩搭上ＡＩ伺服器電源供應器列車，並發展冷卻系統ＣＤＵ，每年維持至少每股賺十二元以上實力。此外，該公司在泰國轉投資的泰達電，是泰股中總市值最大公司，默默經營東南亞，回頭一看已是一方之霸。只不過股價衝上五百元，若與ＥＰＳ相比股價不算低了。（全文未完）

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