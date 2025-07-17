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上半年大陸船廠市佔率從72%降至52%　大陸媒體批都是美國「搗亂」

▲中遠海運從加拿大魯伯特王子港轉運美國內陸貨載，節省一半以上運送時間。（圖／港務公司提供）

▲今年上半年，中國在新造船訂單的市佔率從前六個月的72%降至52%。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

今年上半年，中國在新造船訂單的市佔率從前六個月的72%降至52%。大陸媒體形容，船市遇冷，中國船廠訂單大降，都是美國「搗亂」。美國貿易代表辦公室(USTR)在美國港口對中國船舶收取港口費的擔憂日益加劇，導致了中國訂單的減少。

BIMCO航運分析經理Filipe Gouveia表示：「全球船舶承造下降和訂購船舶類型的轉變進一步放大了這一趨勢。」美國貿易代表辦公室港口費將於2025年10月生效，將影響中國船東和運營商以及在中國建造的船舶。根據特定行業的標準，中國建造的小型船舶將免除港口費，短途航行也將免除。

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2025年上半年，全球新造船訂單的補償總噸位(CGT)年減54%。由於運費下降，散貨船、油輪和天然氣運輸船的訂單大幅放緩。貨櫃船與郵輪是訂單擴張的大型行業。

克拉克森近期公佈的2025年上半年全球造船業統計數據，上半年共簽約新船訂單647艘4680萬載重噸1940萬修正總噸，以CGT計算年減48%，但與過去10年平均水準相比僅下降7%。 新船訂單放緩主要源於三大因素：一是2024年新船訂單創下15年來新高、船廠手持訂單充足，當前手持訂單覆蓋率保持在3.5年的較高水準；二是經濟與地緣政治不確定性上升，包括美國貿易政策波動以及美國貿易代表辦公室的提案影響，以及部分細分航運市場表現疲軟等。

今年上半年，主要船型領域新船訂單顯著下滑，按噸位計算散貨船、油船和液化氣船訂單較近10年平均水平分別下降49%、30%和56%。 不過貨櫃船仍是市場亮點，上半年新船訂單高達201艘190萬箱(20呎櫃)，雖然低於2024年全年創紀錄的460萬箱水準，但仍比過去10年平均高出92%。

此外，郵輪新船訂單也有所回升，上半年共計13艘合計約5.1萬床位訂單，較之前新冠疫情期間顯著復甦，此前在2020年至2023年間平均每年僅約3000床位。

克拉克森指出，上半年中國船企繼續保持全球領先，2025年迄今共計接單370艘2630萬載重噸1003萬CGT，按CGT計算約佔全球總訂單量51%，這一比例相比去年全年的70%明顯下降。根據克拉克森的數據，去年全年中國船企接單量高達2066艘1.45億載重噸5209萬CGT，創下歷史最高紀錄。

今年2月底，USTR發佈針對中國航運、物流及造船業的301條款草案，對全球新造船市場產生了重大影響。3月中國船企月度接單量一度不敵韓國位居第二，當月接單市佔率僅有35%，而韓國船企在3月承攬了全球55%的新船訂單。

隨後，USTR在4月的宣佈了修訂後的港口費徵收計劃，減輕了對非中國公司擁有的中國建造船舶或新造船的收費，海外船東開始重返中國船廠訂船。4月中國船企攬獲全球69%的新船訂單，再次奪回榜首。

在中國船企上半年市佔率下滑的同時，韓國船企上半年接單市佔率從去年的15%提升到了25%，共計承接新船訂單113艘1415萬載重噸487萬CGT。同一時間，隨著郵輪訂單增加，歐洲船企上半年接單增至43艘25.55萬載重噸223萬CGT，市佔率從去年的5%提升到了12%。

2025年上半年，克拉克森新造船價格指數(Newbuilding Price Index)仍處於高位，年初至今僅略微下滑1.1%，至6月底為187點187點。

儘管新船訂單放緩，但上半年新船投資總額依然龐大，上半年新船訂單總金額約為675億美元，雖然較2024年下降40%，但仍高出過去10年平均水準32%。這得益於新船價格居高、高附加值船型以及環保技術的廣泛應用。

克拉克森表示，航運業燃料轉型趨勢依舊強勁，2025年上半年共有221艘2060萬總噸新船訂單為替代燃料船舶，按總噸計算佔比56%。 這一趨勢在貨櫃船領域尤為突出，上半年73%的貨櫃船新船訂單為雙燃料船，反映出貨櫃船公司推動“綠色船隊”更新的意願。

截至7月初，全球手持訂單維持在高位，總計為6007艘3.878億載重噸1.63億CGT，占現有船隊比例約16%(2008年為55%)。其中，中國船企手持訂單共計3732艘2.61億載重噸9661萬CGT，按CGT計算市佔率約為59%，除液化氣船之外，中國船企在所有主力船型市場均保持領先地位。

全球新船交付保持穩定，上半年共計交付新船889艘4640萬載重噸2040萬CGT，與去年同期基本持平。克拉克森預計，2025年全年交付量將達到4470萬CGT，相比去年的4110萬CGT進一步增長，這主要得益於交付計劃的擴充及中國造船能力的增長。

關鍵字： 上半年大陸船廠市佔率72%降至52%美國「搗亂」

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