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台積電今年股利發18元　財務長黃仁昭：明年至少20元

▲▼台積電114年第二季法人說明會17日召開，台積電董長魏哲家、財務資深副總經理暨財務長兼發言人黃仁昭、台積電投資者關係總監蘇志凱維這次法說會出席代表。（圖／記者湯興漢攝）

▲台積電財務長兼發言人黃仁昭。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，針對股利政策，台積電財務長表示，今年股利實際收到會是18元，明年至少會有20元。

黃仁昭針對股利政策表示，去年發14元股利，今年股利實際收到會是18元，明年則至少會有20元。

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黃仁昭日前也曾表示，台積電股利政策是可持續性而且穩定增加的現金股利，除了每一季的現金股利不會低於前季，也不會低於前一年外，每年自由現金流也會有七成用來發放股利回饋股東。

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