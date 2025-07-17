台銀統籌文曄集團360億元聯貸案　順利完成簽約

▲台銀串連5大公股銀行共同主辦文曄集團360億元聯貸案，今日順利簽約。圖為台銀外觀。（圖／記者周宸亘攝）
記者陳瑩欣／台北報導
台銀統籌主辦文曄科技（3036）及其子公司茂宣企業5年期360億元聯貸案，今（17）日順利完成簽約。
這宗聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款及充實中期營運週轉金，由台灣銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，並邀集第一銀行、合作金庫、華南銀行、彰化銀行及兆豐銀行共同主辦。
本案原規劃籌組金額為300億元，在11家金融機構踴躍參與下，超額認購近2倍，認購總額達580億元，最終順利以360億元結案，顯示金融同業對文曄集團整體營運表現與財務穩健度具高度信心。
文曄集團為全球領先的專業電子零組件通路服務商，於113年4月完成收購加拿大Future Electronics後，全球整合服務能力進一步強化，半導體通路市佔率更躍居全球第一。
除積極拓展營運規模與全球布局外，文曄集團亦重視企業社會責任與永續發展，秉持「專業誠信、永續經營」的理念，長期關注ESG實踐，並已連續五年獲選為台灣公司治理評鑑上市公司前5%，展現其公司治理制度之健全與執行力。本聯貸案亦將文曄集團於公司治理評鑑中的表現作為ESG永續連結指標，期望其持續深化永續發展實踐。
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