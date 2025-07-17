陽明訂購7艘LNG雙燃料全貨櫃船　推展新世代船隊布建計畫

▲陽明海運。（圖／陽明提供）

記者高兆麟／台北報導

陽明海運執行新世代船舶布建計畫，於今(17)日召開第404次董事會決議將向韓國韓華海洋造船公司訂造7艘15,000 TEU級LNG雙燃料全貨櫃輪，後續將於締約後配合陽明海運營運船隊汰舊更新計畫與業務推展需求，於2028-2029年間陸續交船。

陽明海運穩健發展貨櫃運輸本業，力求營運規模的成長契合全球貿易需求與經濟發展趨勢，並以提供客戶完整及高效率之全球運輸服務為核心，故持續積極提升船隊競爭力與呼應溫室氣體減排趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次新船布建規劃，15,000 TEU級全貨櫃輪採LNG雙燃料，加計陽明海運目前預計2026起陸續交船之5艘同型LNG雙燃料全貨櫃船，將可提供未來東西向主力航線穩定之運力服務，而使用LNG替代能源相較同型船使用傳統燃油可發揮將近20%之溫室氣體減量效果，符合陽明海運持續降低碳排強度目標，亦有助於因應國際環保法規趨嚴之挑戰。

陽明海運積極強化運輸服務品質，期能透過本次世代船舶布建計畫，汰換老舊船舶使船隊年輕化，滿足國際環保法規需求，亦可分散整體船隊之能源風險，在全球供應鏈重組與市場不確定經營環境中，強化陽明海運整體競爭力及營運韌性，持續朝成為全球商戶首選且具關鍵影響力的運輸集團邁進。