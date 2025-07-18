快訊／台積電法說報佳音！漲30元至1160拚新高　台股大漲逾350點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（18日）以23345.72點開出，指數大漲232.44點，漲幅1.01％，指數開高走高，大漲逾350點，台積電挟法說會利多，股價上漲30元至1160元，打平今（2025）年1月7 日盤中創下1160元史上最高紀錄。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1155元，漲幅2.21％；鴻海（2317）上漲1元至165元；聯發科（2454）上漲15元至1405元；廣達（2382）上漲2.5元來到273.5元；長榮（2603）維持平盤至202元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲229.71點或0.52％，收在44484.49點；標準普爾500指數上漲33.66點或0.54％，收6297.36點；那斯達克指數上漲155.16點或0.75％，收在20885.65點；費城半導體指數上漲41.43點或0.73％，收5737.64點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44484.49
|▲229.71
|▲0.52%
|S&P500
|6297.36
|▲33.66
|▲0.54%
|NASDAQ
|20885.65
|▲155.16
|▲0.75%
|費城半導體指數
|5737.64
|▲41.43
|▲0.73%
資料來源：證交所
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