台新新光金控7/24登場　專家：股價套利行情落幕、合併3大挑戰開始

▲台新金控外觀。（圖／台新金控提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台新金（2887）與新光金（2888）將在下周四（7月24日）迎來新篇章，雙方訂當天早上舉行揭招儀式，躍升市場第4大金控「台新新光金控」正式運作，而過去1、2個月因合併題材，市場資金大玩套利遊戲也將告一段落，但玩股網的玩股華安提醒，整併後的硬戰才要開始，包括背後潛藏龐大的資本缺口壓力、系統整合的技術挑戰，以及組織磨合的人事風險。

以下是玩股華安對台新新光金合併的投資觀點：

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套利行情引爆市場熱度，換股利益吸引短線資金進場，然而整併後的系統、人事與資本壓力，才是未來真正的挑戰核心。

2025年7月14日，新光金（2888）停止交易，7月24日下市成為歷史，與台新金控（2887）完成合併，改組為「台新新光金控」，一舉成為金控四哥。這是台灣歷來第二起「金金併」，繼2021年富邦併日盛之後，再次改寫金控版圖。

整併優勢明確，但短期難立即兌現

台新金擅長銀行與財富管理，新光金則坐擁龐大壽險資產，雙方在業務上具高度互補性。未來若整合順利，可望透過銀行通路推動保險商品，擴大壽險市占；反向亦能將壽險客戶導入銀行與證券體系，建立交叉銷售平台。

但整合不是魔術。銀行、壽險、證券三大業務系統彼此獨立，光是資訊架構遷移、帳務整併、法遵統一，便是一場高難度工程。根據合併規劃，人壽系統要到2026年才整併完成，銀行端也要至2026年年中，短期內難見立即綜效。

更大的變數來自企業文化與組織磨合。即使名義上「不裁員、不調薪」，但部門重疊、決策權重分配，勢必引發內部權責重構壓力，若處理不慎，也將影響員工士氣與業務推進。

爭議焦點：資本適足與死利差互抵

外界質疑的焦點，集中在新光人壽龐大的高利率保單負擔與資本壓力。

根據KPMG在2024年9月出具的報告，若新光與台新壽合併後，採用金管會「ICS新資本標準」過渡措施，新壽將從2026至2033年間，連續8年清償能力未達100%門檻，2026年甚至面臨高達1064億元資本缺口。

台新金強調該試算基於假設條件過於保守，且已收到KPMG道歉函。但無論如何，新壽的資本壓力確實存在，台新金是否有足夠能力吸收這筆風險，仍須持續觀察。為補強資本，台新金發行300億元「辛種特別股」，3年期、年息1.665%，使合併後資本適足率來到119.9%，符合監理要求。但這也代表實際上台新金仍須對合併後的風險負責。

ICS過渡期放寬助一臂之力，但變數仍多

金管會雖未對此次合併開出「附條件核准」，但已要求台新金出具承諾，若未來清償能力不足，仍須承擔增資責任。

金管會目前推動的台版ICS共四階段過渡期政策，將最低監理標準從RBC的200%調整為ICS的100%，確實可在短期內減輕壽險公司增資壓力。

然而，專家提醒，高利率保單拖累與匯率波動風險仍在，若未有效管理，隨時可能影響未來ICS的穩定性，成為新金控合併後的一大潛在變數。

金金併同部爆量，換股套利怎麼做？

雖然基本面仍在整合期，但合併「換股條件」卻成為套利者鎖定的機會：

每 1 股新光金股票，可換得：0.672 股台新金普通股和 0.175 股台新金辛種特別股（3年期，年息1.665%）

市場專家換算，這0.175股特別股的價值相當於普通股約0.08股。因此：

等於每 1 股新光金 相當於 0.672 + 0.08 = 0.752 股台新金

以7月11日台新金收盤價18.3元估算：

換得資產價值 ≈ 0.752 × 18.3 ≈ 13.76元

新光金收盤價僅 11.8元

套利空間高達 13.76 - 11.8 = 1.96元／股

資買新光金，券空台新金進行套利，扣除成本後，報酬率 將近 16%

不過，隨著市場融券快速被借滿，有套利資金開始轉戰台新金期085、台新金期095等個股期貨市場進行放空對沖，使這些近月期貨大量增倉，逆價差一度擴大至2元，可說是「套利吃到滿！」。換算下來，扣除成本後，套利空間約有3.5%。從現貨借券一路延伸到期貨空單，市場對這次金金併的套利操作幾乎發揮得淋漓盡致。

套利行情終將落幕，真正挑戰才正要開始

值得注意的是，7月11日台新金漲至18.3元，下個交易日7/14融資出現大增5,584張，由於台新金出現連三日大漲，加上券資比異常偏高，成為市場關注焦點，新光金與台新金的整併確實具備戰略意義，不論是壽險資產的規模放大，還是通路與商品的互補性，長線而言都有潛力成為台灣具區域競爭力的金融巨擘。

但別忽略了，這場合併背後潛藏的是龐大的資本缺口壓力、高利率保單的長期拖累、系統整合的技術挑戰，以及組織磨合的人事風險。在ICS過渡期的保護傘下，暫時看似無虞，但風險並未消失，只是被延後檢驗。近期股價的大漲與套利操作，上漲恐怕只是短線行情。當套利部位如此飽和的情況下，隨著7月24日後換股基準日的到來，套利資金可能陸續退場，屆時股價出現較大波動的機率不容忽視，投資人仍需審慎防備



本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。



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