快訊／台股收盤大漲269.85點　台積電漲25元至1155

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（18日）開高走高，加權指數終場大漲269.85點，以23383.13點作收，漲幅1.17％，成交量3687.4億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲232.44點開出，指數開高走高，盤中最高達23468.21點，最低23276.02點，終場收在23383.13點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1155元，漲幅2.21％；鴻海（2317）上漲1.5元至165.5元；聯發科（2454）上漲20元至1410元；廣達（2382）上漲2.5元來到273.5元；長榮（2603）下跌2元至200元。
今天漲幅前5名個股為和椿（6215）上漲10元，漲幅10％；昆盈（2365）上漲3.45元，漲幅9.96％；光聖（6442）上漲44.5元，漲幅9.93％；正崴（2392）上漲5.5元，漲幅9.91％；川飛（1516）上漲1.45元，漲幅9.86％。
跌幅前5名個股則為遠雄來（2712）下跌1元，跌幅5.01％；必應（6625）下跌4.5元，跌幅4.73％；羅麗芬-KY（6666）下跌2.15元，跌幅4.64％；嘉晶（3016）下跌1.4元，跌幅3.86％；三商電（2427）下跌1.15元，跌幅3.74％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|和椿（6215）
|110.0
|▲10.0
|▲10.0％
|昆盈（2365）
|38.1
|▲3.45
|▲9.96％
|光聖（6442）
|492.5
|▲44.5
|▲9.93％
|正崴（2392）
|61.0
|▲5.5
|▲9.91％
|川飛（1516）
|16.15
|▲1.45
|▲9.86％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|遠雄來（2712）
|18.95
|▼1.0
|▼5.01％
|必應（6625）
|90.6
|▼4.5
|▼4.73％
|羅麗芬-KY（6666）
|44.2
|▼2.15
|▼4.64％
|嘉晶（3016）
|34.9
|▼1.4
|▼3.86％
|三商電（2427）
|29.6
|▼1.15
|▼3.74％
資料來源：證交所
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