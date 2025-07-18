快訊／台股收盤大漲269.85點　台積電漲25元至1155

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（18日）開高走高，加權指數終場大漲269.85點，以23383.13點作收，漲幅1.17％，成交量3687.4億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲232.44點開出，指數開高走高，盤中最高達23468.21點，最低23276.02點，終場收在23383.13點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1155元，漲幅2.21％；鴻海（2317）上漲1.5元至165.5元；聯發科（2454）上漲20元至1410元；廣達（2382）上漲2.5元來到273.5元；長榮（2603）下跌2元至200元。

今天漲幅前5名個股為和椿（6215）上漲10元，漲幅10％；昆盈（2365）上漲3.45元，漲幅9.96％；光聖（6442）上漲44.5元，漲幅9.93％；正崴（2392）上漲5.5元，漲幅9.91％；川飛（1516）上漲1.45元，漲幅9.86％。

跌幅前5名個股則為遠雄來（2712）下跌1元，跌幅5.01％；必應（6625）下跌4.5元，跌幅4.73％；羅麗芬-KY（6666）下跌2.15元，跌幅4.64％；嘉晶（3016）下跌1.4元，跌幅3.86％；三商電（2427）下跌1.15元，跌幅3.74％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 和椿（6215） 110.0 ▲10.0 ▲10.0％ 昆盈（2365） 38.1 ▲3.45 ▲9.96％ 光聖（6442） 492.5 ▲44.5 ▲9.93％ 正崴（2392） 61.0 ▲5.5 ▲9.91％ 川飛（1516） 16.15 ▲1.45 ▲9.86％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 遠雄來（2712） 18.95 ▼1.0 ▼5.01％ 必應（6625） 90.6 ▼4.5 ▼4.73％ 羅麗芬-KY（6666） 44.2 ▼2.15 ▼4.64％ 嘉晶（3016） 34.9 ▼1.4 ▼3.86％ 三商電（2427） 29.6 ▼1.15 ▼3.74％

資料來源：證交所