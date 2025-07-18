三項重要加密貨幣法案過關　穩定幣加速推進Fintech

▲加密貨幣法案過關，穩定幣推動Fintech發展。（圖／CFP）

記者巫彩蓮／台北報導

美國眾議院昨（17）日投票通過川普政府力推的三項重要加密貨幣法案，7月以來比特幣數度挑戰12萬美元價位，第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人莊卜璇分析，穩定幣機制有助轉帳、匯款與支付等金融場景的合法化、透明化等，監管落地後更將結合傳統金融，帶動跨境與零售支付機制革新，市場樂觀預期AI金融科技迎接投資黃金機遇。

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穩定幣和現行加密貨幣都屬於區塊鏈數位資產，藉由與特定資產掛鉤，具備透明審計、交換媒介和價值儲藏等，可望消除傳統數位資產較大的波動性，莊卜璇說明，穩定幣藉由法幣型態，包括與美元或黃金等特定資產掛鉤，以強化價值穩定度及建立各項服務應用計價標準。

根據BCG穩定幣白皮書報告，2023年全球跨境支付金流達190兆美元，預估至2030年可達290兆美元，年均複合成長率達6.2%；同時也可望使得傳統實質資產加入區塊鏈金融體系，例如：不動產等產權代幣化，成為自動化、去仲介化、跨境、透明的投資項目。

莊卜璇指出，穩定幣機制可望擴大Fintech應用，除了跨境匯款、支付，同時降低交易費用，並加速清算流程，未來各國央行數位貨幣(CBDC)大規模推出，將進一步推升Fintech投資成長動能。各大機構預估，全球金融科技規模在未來三年成長率可達18%至25%間，目前整體市場規模約4,000億美元，三年後預估可達7,000億至1兆美元，民間企業如屯幣大戶Microstrategy，及Visa、Mastercard等傳統支付金融業者，積極投入數位資產領域；此外，中心化交易所像是Coinbase等，也在加密貨幣業務上大力拓展提高競爭力，莊卜璇也強調，除了加密貨幣、區塊鏈技術外，還有提供加密貨幣應用、信用分析等數據機構等，這些也在Fintech產業鏈成為重要投資方向。