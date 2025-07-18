台積電可以抱多久？不敗教主「我的答案是永久」　原因曝光

▲台積電可以抱多久？（示意圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「台積電還可以再抱幾年？」不敗教主陳重銘在臉書上發文表示，台灣的護國神山，已經變成了全球的護國神山，且製程技術能力領先全球，「贏者通吃也讓EPS穩定成漲，股價跟著扶搖直上。」因此對於這個問題，他直言「我的台積電還會再一直抱下去」。

陳重銘在臉書粉專上發文表示，「台積電還可以再抱幾年？我的答案是：永久。」他說，台灣的護國神山，已經變成全球的護國神山，科技的發展需要IC，而台積電製程技術全球第一，「世界各國既然打不贏他，乾脆加入台積電，請台積電來幫他們生產晶片」。

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陳重銘透露，他觀察台積電就是三個指標，「資本支出：全年資本支出在380到420億美元區間不變；製程技術：2奈米和 A16技術領先業界；EPS：穩定成長，今年預估60元」。

陳重銘進一步說明，「因為不斷投入資本支出，讓台積電的製程技術能力領先全球，贏者通吃也讓EPS穩定成漲，股價跟著扶搖直上。」他最後也說，台積電已經走出台灣，在各國設廠，競爭對手難以超越，而且若台積電出事，全球晶片都會出問題，屆時各國政府一定會全力協助，「所以我的台積電還會再一直抱下去」。