今日歐美線運價多數未漲成　SCFI跌4.29%

▲歐美線這次漲價多數未漲成。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運歐美線訂的7月15日漲價計畫，因為今(18)日是周五，也是多數歐美線船隻結關日，成為運價漲不漲的關鍵日，上午美國線說要漲價的船公司，下午多數都收手了；歐洲線多數也未漲成，但估計目前的好運價可以撐到8月上旬。今(18)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌86.39點，跌幅4.98%，指數來到1646.90點。

船公司原是規劃本月中貨量最大宗的美西線，每大箱運價要自1700-1900美元提高到2100-2500美元，但因幾家聯盟船與非聯盟船從一開始就沒準備要漲價，地中海航運雖然暫停一條美西線，也救不了運價，今日有原運價在2000美元以上運價的船公司，將運價降到1900美元；馬士基航運網站上高雄與釜山到美西，到7月30日為止，報每大箱1930美元，上海裝船報1675美元，比市場最低價再便宜25美元。

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美東線運價則維持在每大箱3200-3400美元的高獲利運價；歐洲線本月15日原要推每大櫃調漲1000到3000美元，但因有領導型船公司宣布漲價延月底，目前已確定漲不成了，運價維持在每大箱3300-3400美元之間。



今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價2079美元，下跌20美元，跌幅0.95%；地中海線每箱2528美元，下跌139美元，跌幅5.21%，美西每大箱2142美元，下跌52美元，跌幅2.37%，美東每大箱3612美元，下跌560美元，跌幅13.43%。

波斯灣線每箱運價1321美元，下跌286美元，跌幅17.80%，南美線(桑托斯)每箱運價5628美元，下跌593美元，跌幅9.53%；東南亞線(新加坡)每箱運價442美元，下跌9美元，跌幅2.00%。