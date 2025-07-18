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高雄港今年郵輪預報破百艘、近倍數成長　將帶來逾10萬人次旅客

▲新建的高雄港旅運中心吸引國際郵彎靠，圖為為帶有義式風情的歌詩達郵輪莎倫娜號，10月份將於高雄港展開母港航程。（圖／高雄港務分公司）

▲新建的高雄港旅運中心吸引國際郵彎靠，圖為為帶有義式風情的歌詩達郵輪莎倫娜號，10月份將於高雄港展開母港航程。（圖／高雄港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

高雄港旅運中心自2023年3月6日啟用後，業績大幅成長，今年全年預報的國際郵輪達107艘次，較去年59艘次大幅成長近2倍，下半年預計迎接71艘次國際郵輪，含母港航線34艘次及掛靠港航線37艘次，預估可帶來逾10萬人次旅客，為高雄在地觀光注入人潮與商機，展現積極招商具體成果。

母港航線由歌詩達郵輪莎倫娜號(Costa Serena)及麗星郵輪探索星號(Star Navigator)領航，航程北向日本那霸、石垣島及宮古島；而探索星號另開闢有別以往的南向航線，前往越南峴港、下龍灣及菲律賓佬沃、科隆島、公主港、長灘島，提供全新南向郵輪觀光航線。

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過往高雄港母港航線多以北向日本航程為主，此次探索星號拓展南向航線，提供高雄港豐富多元的航程選擇，充分展現高雄港作為南臺灣海洋門戶的位置優勢及發展南向母港航線的潛力，未來可望吸引更多郵輪航商以高雄港作為多元母港航線據點。

而在掛靠港航線部分，預計也將迎來多艘頂級國際郵輪造訪，包括麗星郵輪領航星號(Star Voyager)、三井海洋郵輪海洋富士號(Mitsui Ocean Fuji)、大洋郵輪里維拉號(Riviera)、挪威郵輪奮進號(Norwegian Spirit)、璽寶郵輪探險號(Seabourn Quest)、挪威郵輪太陽號(Norwegian Sun)及日本郵船郵輪株式會社飛鳥二號(Asuka 2)。

其中海洋富士號將於9月25日首航高雄港，飛鳥二號則於12月30日靠泊高雄港，特別的是將會首次待在高雄港迎接新年，未來更規劃於115年擴增掛靠高雄港航線，展現台灣港務公司積極赴日招商的實質成果。

▲麗星郵輪探索星號將於11月16日以母港首航高雄港，並前往日本、越南、菲律賓等地。（圖／高雄港務分公司）

▲麗星郵輪探索星號將於11月16日以母港首航高雄港，並前往日本、越南、菲律賓等地。（圖／高雄港務分公司）

為推動郵輪業務發展，高雄港務分公司積極訪商推廣，114年4月攜手交通部觀光署赴美國佛州邁阿密參加全球郵輪產業年度盛會Seatrade Cruise Global 2025，與荷美郵輪、精緻郵輪、公主遊輪、嘉年華集團、璽寶郵輪、挪威郵輪、地中海郵輪、星風郵輪、皇家加勒比郵輪集團及迪士尼郵輪等航商洽談交流，行銷台灣港群建設成果、岸上觀光優勢及國際客船優惠措施等，吸引多家航商高度關注，爭取未來更多郵輪來臺佈局。

隨後於5月由台灣港務公司王錦榮總經理率隊前往日本，拜會日本嘉年華郵輪公司、商船三井客船株式會社及日本郵船郵輪株式會社等業者，推廣台灣港群港埠資源及港口城市觀光魅力，促成日本航商將高雄港納入航線規劃，強化與日本郵輪市場的雙向交流。

高雄港務分公司除了積極訪商、參加國際大型郵輪論壇及推出多項國際客船優惠措施，亦持續強化旅運中心軟硬體設施，提升郵輪接待服務品質，為高雄港郵輪業務發展打造優質的作業環境，並攜手地方政府共同行銷高雄港觀光，讓國際旅客體驗高雄的人文風情、歷史建築及在地美食，提升郵輪經濟效益，帶動郵輪產業發展與地方經濟繁榮。

台灣港務公司估計今年郵輪外籍旅客約36.5萬人次，其中Fly-Cruise行程(空海聯營行程)預計約5.6萬人次，年增15.4%。flycruise旅客估計最多來自美國，其次是日本、英國、加拿大、菲律賓。

關鍵字： 高雄港郵輪破百艘倍數成長逾10萬人次

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