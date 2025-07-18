大宇資訊斥資15.36億元　取得光罩兩成股權

▲大宇資訊集團財務長莊仁川。（圖／大宇資訊提供）

記者高兆麟／台北報導

大宇資訊股份有限公司（6111）於114年7月18日董事會決議通過擬透過子公司光揚曜投資股份有限公司參與台灣光罩股份有限公司（2338）之私募案，預計以每股認購價格新台幣24.40元，認購台灣光罩私募普通股63,370,000股，總金額為新台幣1,546,228,000元，持股比例為20.00%，此投資旨在為雙方帶來策略性協同，鞏固台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵製程，強化在全球晶片供應鏈能力。



台灣光罩是台灣第一家專門提供積體電路光罩製作服務的公司，也是台灣最大、全球第四大獨立光罩廠。光罩技術在全球半導體供應鏈中扮演的是關鍵製程上游角色，是極少數擁有獨立光罩製造能力的業者，其技術難度與不可或缺性，更成為晶片精度與良率決定性核心關鍵之一。

大宇資訊集團近年積極深化對台灣關鍵產業的參與，橫跨重電（合正）、資安（安瑞）、半導體設計（揚智）、製造與通路（全達）等多元領域，全面拓展集團在主流產業鏈中的戰略佈局。未來，將攜手夥伴共創「在地自主供應鏈」，提升整體競爭力，發揮綜效。

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在地緣政治緊張與全球供應鏈風險持續升溫的情勢下，掌握核心技術與關鍵製程能力的重要性日益凸顯，大宇資訊集團表示：「我們看重的不僅是光罩本身的技術能力，更是其在整體晶片製程中的戰略價值。更確保台灣關鍵製程自主。」未來，隨著半導體製程發展更先進、更複雜，需持續投入研發與設備升級，確保產能與技術的穩健成長。大宇資訊集團將與台灣光罩進行更深入的資源整合與策略對接，加強國際布局與治理優化，攜手打造具全球競爭力的製程實力，確保台灣關鍵技術的自主與領先。

