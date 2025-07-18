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快訊／大樂透頭獎14連槓「下期飆4.9億」　第五屆以來最高

▲▼大樂透。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台彩大樂透18日頭獎未送出，下期上看4.9億元。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣、趙蔡州／台北報導

大樂透今晚（18日）頭獎未開出，邁入連14槓，下期（7/22）預估銷售1.8至2.0億元，頭獎累積金額預估上看4.9億元，為第五屆（2024年1月1日）以來最高頭獎總獎金。

台彩18日晚間開出114000071期大樂透，號碼由小到大依序為02、25、36、37、38、46，特別號為24

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關鍵字： 大樂透台彩

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