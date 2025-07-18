快訊／大樂透頭獎14連槓「下期飆4.9億」　第五屆以來最高

金融股2檔現增送件 遠東銀溢價暫訂每股10.35元

遠東銀（2845）、三商壽（2867）兩檔金融股送件申請現增，前者每股發行價暫訂10.35元，與今（18）日平盤價相較有3成價差，後者每股發行暫訂折價4.5元，價差逾1成，如無意外，二檔都在8月自動申報生效。

台積電法說利多平天價 內資法人目標價衝1380元

晶圓代工龍頭台積電（2330）17日舉行法說會，並公布第二季財報，每股大賺15.36 元寫史上最強第二季紀錄，毛利率更達58.6%，董事長魏哲家更樂觀上調全年營收展望至30％，讓台積電今日股價再度飆升，盤中來到今年1月創下天價1160元，雖未成功突破，但仍展現市場對台積電法說的樂觀情緒。

魏哲家談機器人掀熱潮！ 3檔概念股直攻漲停

台積電（2330）董事長魏哲家在昨（17）日法說會看好人形機器人發展前景，激勵今（18）日相關概念股走強，正崴（2392）、昆盈（2365）、和椿（6215）直攻漲停，所羅門（2359）、彬台（3379）、穎漢（4562）等聯袂大漲。

大宇資訊斥資15.36億元 取得光罩兩成股權

大宇資訊股份有限公司（6111）於114年7月18日董事會決議通過擬透過子公司光揚曜投資股份有限公司參與台灣光罩股份有限公司（2338）之私募案，預計以每股認購價格新台幣24.40元，認購台灣光罩私募普通股63,370,000股，總金額為新台幣1,546,228,000元，持股比例為20.00%，此投資旨在為雙方帶來策略性協同，鞏固台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵製程，強化在全球晶片供應鏈能力。

嗜好宇宙啟航 《FUN!嗜100》集結百家品牌與國際職人

由外貿協會主辦的「FUN!嗜100 (Hobby & Fun Festival)」今(18)日在台北世貿一館熱鬧開展，為期3天的展覽以「嗜好宇宙」概念展出多元的手作品牌、積木拼圖、職人工藝、風格選物，更推出豐富有趣的「FUN! CLASS」手作課程及「FUN! PLACE」舞台活動，無論新手還是資深玩家，都能找到專屬的靈感基地，體會動手創作的療癒與成就感。

外資本周爆買台股逾600億 買超最多10檔一次看

台積電（2330）第二季大賺3982億元，創下史上表現最佳第二季，激勵ADR勁揚3.36%，今（18）日外資大舉買超309.25億元，連續4天買超，單周合計買超金額約611億元，單周合計買超居冠個股是中信金（2891），今（18）日股價平1月所創下天價的台積電居第2名。

日本末日預言翻車！ 旅天下：旅展首日訂單量年成長1成

日本7月5日末日預言破功，而隨著台北夏季旅展開跑，旅天下旅行社（6961）表示，首日訂單量較去年同期成長約一成，展現穩健的成長動能。

永慶房屋首創「店長師父制」！讓年輕世代實現工作價值

為了迎接更多人才，永慶房屋已展開多項儲備店長培育計畫，歡迎所有符合資格的同仁參加，其中更有多位Z世代同仁申請！根據國際徵才顧問公司Robert Walters調查指出，高達72%的Z世代員工不願升任中階管理層。然而，2024年永慶房屋卻有近四成的儲備店長申請者是Z世代。

台灣富裕人口為新加坡2倍 券商搶客推財管專業顧問認證

證交所統計，今年5月底全體證券商信託財產規模已達2,720億元，近兩年成長幅度達25%；瑞銀集團(UBS)《2025全球財富報告》中台灣資產超過百萬美元的富裕人口已近76萬人，不僅為新加坡的兩倍，更位居全球第15名。看好此市場，凱基證券推出「財富管理專業顧問(WMP, Wealth Management Professional)」認證，協助財管客戶實現長遠財務目標。

今日歐美線運價多數未漲成 SCFI跌4.29%

貨櫃船運歐美線訂的7月15日漲價計畫，因為今(18)日是周五，也是多數歐美線船隻結關日，成為運價漲不漲的關鍵日，上午美國線說要漲價的船公司，下午多數都收手了；歐洲線多數也未漲成，但估計目前的好運價可以撐到8月上旬。今(18)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌86.39點，跌幅4.98%，指數來到1646.90點。