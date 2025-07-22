10萬美元秒匯美國　LINE Bank祭手續費「一口價」150元優惠

▲LINE Bank。（圖／LINE Bank提供）

記者巫彩蓮／台北報導

匯率波動劇烈，LINE Bank今（22）日正式宣布推出「美元原幣匯出匯款」功能，讓客戶可以直接將外幣主帳戶中的美元匯出美國，無需再以新台幣資金進行換匯，匯款金額還可升級到單日10萬美元，再加上優惠手續費單筆「新台幣一口價150元」，絕對是客戶最實惠、便捷的美元資產管理好幫手。

近日匯市變動幅度大，LINE Bank建議民眾可以自行選擇心儀的匯率買點，藉由分批換匯後一次進行匯出，降低匯率成本並減少手續費支出。

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根據LINE Bank內部觀察，外匯服務最主要使用族群有三大類。第一大類是18歲到40歲的「數位原生投資族」，這個客群經常需要將美元匯到LINE Bank美元帳戶，資金暫時停泊後再以美元原幣匯到美國，且最渴望尋找在美股交易時間（台灣20:00~21:00起）或任何時間能快速管理美元資產。

LINE Bank今日推出的「原幣匯出」新服務即可滿足這類需求，客戶無論從國外或國內銀行，將美元匯到LINE Bank外幣帳戶，日後有需要時，可隨時將美元再匯到美國，享受匯款秒達美國的銀行帳戶，且手續費只要新台幣150元。

除此之外，LINE Bank也是全台唯一不受營業時間限制，且24小時全年無休「秒級速度」全額到美國的匯款服務，實測最快58秒，正是此類客戶接軌全球交易的最佳選擇。

第二大類族群則是「外幣換匯小資族」，平時活躍於社群媒體，藉由口碑分享尋找換匯優惠。LINE Bank不定期舉辦快閃活動，最高讓利5分的匯率優惠，剛好成為此類族群精省的換匯管道。再加上匯出匯款免中轉行手續費、免跨境處理費，優惠期間手續費新台幣150元的親民價格，若以單筆匯款美元10萬元，約新台幣300萬元換算，手續費僅0.005%，讓匯款服務不再高不可攀。

第三大類是追逐短期資金停泊，或長期穩定持有美元的「定存族」。LINE Bank提供百元起存，高達4%的美元優利定存，每筆可存美金100元到10萬元多筆，亦可到期續存。LINE Bank建議，客戶若提前換匯存下美元，待有投資、理財、旅遊、購物、遊留學等需求時，就能享受LINE Bank匯出手續費優惠，與最快58秒的速度，匯到美國使用。

凡擁有LINE Bank外幣帳戶者，即享單筆300美元的匯款額度，若想提升外幣匯款限額，客戶只需在LINE Bank APP，透過兩種方式輕鬆完成。一種是透過客服視訊驗證，完成後即享單筆1500美元額度；第二種則是利用手機感應自然人憑證，完成進階帳戶升級後，除可享有單筆1500美元額度，設定匯款約定帳號後，還能升級到單筆10萬美元額度，惟首次開通約定帳號功能，需經客服視訊驗證，完成後就能無限次享受飆速高額匯款的VIP服務。