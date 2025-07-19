童子賢為「重啟核三公投」正方辯論　經濟部：尊重、持開放態度

▲經濟部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

和碩創辦人、總統府氣候變遷對策委員會副召集人童子賢投入重啟核三公投辯論，經濟部今（19）日指出，針對「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」公投案，政府團隊對於核電的立場皆一致，也已多次重申對於核電使用抱持開放態度，至於政策說明顯選經濟部沒有特定立場。不過經濟部亦重申重啟核三應在符合核安無虞、核廢有解及社會共識的三大前提下，才有可能進行。

經濟部國營事業管理司指出，「核子反應器設施管制法」已於114年5⽉23⽇公布實施，依據該法第6條第3項「運轉執照有效期間屆滿後，須再繼續運轉者，經營者得向主管機關申請，經主管機關確認核⼦反應器設施無安全顧慮並審核同意換發執照後，始得繼續運轉」，若核三廠經主管機關確認安全無虞並核發換照，經濟部既是執行單位，基於政府機關「依法⾏政」之立場，就應依據核管法相關規定辦理，沒有反對、支持的問題。

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重啟核三公投將在8月23日投票，中選會預計舉辦5場電視發表會或辯論會，民眾黨找來與總統賴清德關係匪淺的和碩董事長童子賢，擔任正方辯護代表，由於童子賢身兼總統府氣候變遷對策委員會副召集人身份，因而掀起熱議。總統府表示尊重民間成員對能源議題各有立場，經濟部則聲明公投辯論或說明人選，經濟部沒有特定立場，尊重行政院與民團的討論安排。

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