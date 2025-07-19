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從6人創業到全球兩千人團隊　萬泰物流30週年慶宣布啟動股票上市規劃

▲萬泰董事長鄭毓文與集團各公司總經理一起上台敬酒，左起李前中、白竹蘭、鄭毓文、費金輝、許俊弘 。（圖／萬泰提供）

▲萬泰董事長鄭毓文與集團各公司總經理一起上台敬酒，左起李前中、白竹蘭、鄭毓文、費金輝、許俊弘 。（圖／萬泰提供）

記者張佩芬／台北報導

全球物流供應鏈服務領導品牌-萬泰物流集團(Dolphin Group，又稱海豚物流集團)今(19)晚在台北和平籃球館隆重舉辦「30週年慶祝晚宴：星光璀璨‧王者之夜」，集團董事長鄭毓文在晚宴上透露，萬泰正積極啟動上市規劃，希望透過制度化與國際化，迎接下一個高峰，以更高標準創造新價值。

萬泰提供整體物流解決方案，包括貨運諮詢、供應鏈解決方案、倉儲、配送加工、展覽、散貨運輸和跨境電子商務，在163個國家擁有600多家代理商和90家分支機構，擁有兩千多名員工，還代理國外逾三千家物流企業；公司董事長鄭毓文表示，萬泰縱向是供應鏈，橫向是多元化模式，公司的股票上市計畫預計2027年實現。

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▲頒發30周年資深員工獎，左起鍾美堅資深副總、李曉薇資深副理、鄭毓文董事長、顏秀惠專案課長。（圖／記者張佩芬攝）

▲頒發30周年資深員工獎，左起鍾美堅資深副總、李曉薇資深副理、鄭毓文董事長、顏秀惠專案課長。（圖／記者張佩芬攝）

萬泰今晚在台北市和平籃球館辦晚宴，席開一百桌，陽明海運董事長蔡豐明親自率隊出席，德翔海運總經理涂鴻麟、華航台貨中心總經理史青雲、長榮航空貨運副總莊世雄、星宇航空貨運副總邱浴沂與外籍海空公司在台高階多人到場祝賀；萬泰來自全球的集團高階主管、創始夥伴、合作廠商與海內外嘉賓齊聚一堂，共同見證萬泰從1995年創立至今的發展歷程與感動時刻。

▲陽明董事長蔡豐明(右五)在萬泰直播站接受訪問。（圖／記者張佩芬攝）

▲陽明董事長蔡豐明(右五)在萬泰直播站接受訪問。（圖／記者張佩芬攝）

晚宴現場氣氛熱烈，鄭毓文在致詞中深情回顧創業初心：「1995年4月，我們6位夥伴成立了萬泰國際，當時沒有人想到，這會是一段改變我們人生的旅程。」如今，萬泰從一間台灣本地的小型公司，成長為跨足亞洲、美洲、與歐洲的國際物流集團，員工總數突破兩千人，全面布局全球供應鏈服務網絡。

鄭毓文坦承，做物流非常辛苦，製造業有機器幫忙，物流業主要是用人做服務，需要家人的支持，他感謝自己與每一位員工的家人支持，工作37年，他的信念是「好還要更好」。

▲鄭毓文認為物流業非常需要家人的支持，圖為他與夫人王秋萍甜蜜合照。（圖／記者張佩芬攝）

▲鄭毓文認為物流業非常需要家人的支持，圖為他與夫人王秋萍甜蜜合照。（圖／記者張佩芬攝）

鄭毓文表示：「萬泰的成就來自每一位夥伴的努力與堅持。我們從最初專注美國出口市場，到今天涵蓋全球的海空運、報關、倉儲、電商與展覽物流，但始終不忘初衷-提供『有溫度的服務』。」

這份溫度，來自於萬泰人對客戶的用心，也體現在多年來投入的公益行動-從偏鄉送暖、支持育幼院，到淨山守護環境，都是萬泰文化的體現。

▲蕭敬騰壓軸演出。（圖／萬泰提供）

▲蕭敬騰壓軸演出。（圖／萬泰提供）

在擴展服務的同時，萬泰也持續追求品質卓越，取得AEO優質企業認證、ISO9001、ISO27001、ISO45001等多項國際標準認證，並榮獲「ESG物流永續獎金獎」，展現對企業責任與永續發展的承諾。

晚宴中特別安排致敬影片與向團隊舉杯致意，邀請全球同仁一同回顧一路走來的點滴，讓不同部門員工向他最感謝的人致意，場面溫馨動人，展現萬泰團隊之間深厚的情感連結。

活動不惜耗費巨資，請來阿KEN與LULU擔任節目主持人，加上舞蹈團隊與樂團演出，知名藝人徐若瑄出場已經讓員工嗨翻天，最後壓軸的蕭敬騰，白色鋼琴搭上五人樂團，連唱六首歌，連貴賓都擠到台前一睹巨星風采。

萬泰表示，將持續秉持「熱情、專業、創新、學習」的核心價值，善用科技優勢，深耕服務品質，攜手客戶共築更具韌性與永續性的全球物流網絡，邁向更精彩的下一個30年。

關鍵字： 從人創業兩千人團隊萬泰物流30週年慶股票上市規劃

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