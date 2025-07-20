友達32吋HiRaso超低耗能戶外全彩顯示器　獲2025中科創新產品獎

▲友達。（圖／友達提供）

記者高兆麟／台北報導

友達光電宣布，其32吋HiRaso超低耗能戶外全彩顯示器，榮獲2025年國家科學及技術委員會頒發「中部科學園區優良廠商創新產品獎」。友達HiRaso顯示技術採用膽固醇液晶獨特的雙穩態特性及反射環境光線的方式，展現出色的畫質與環境適應性，繼成功導入德國鐵路旗下漢堡城市快捷的節能概念列車後，此次獲獎進一步彰顯友達在綠色顯示技術領域的創新實力及多元場域的應用成果。

在全球綠色浪潮與環保意識抬頭的趨勢下，帶動市場對節能、高效顯示技術的需求。友達32吋HiRaso超低耗能戶外全彩顯示器，為目前業界最大單一尺寸膽固醇液晶顯示器，採用友達獨家主動式TFT驅動設計，突破傳統被動式驅動限制，不僅實現大尺寸顯示與絕佳色彩表現，且快速模式下換頁速度僅需1秒。HiRaso顯示器以反射環境光線的方式呈現影像，光線愈強愈能展現絢麗色彩，具備25%高反射率、NTSC超過30%的高色彩飽和度，以及攝氏-30度至85度的寬溫使用優勢，並具備易於安裝的特性，擁有高度耐候性與穩定性是戶外軌道交通資訊與廣告應用的理想選擇。

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同時，友達透過製程優化，積極降低生產成本並加速量產，憑藉從面板設計到整機模組的垂直整合能力，可協助客戶快速導入應用，提升產品競爭力與市場靈活性，HiRaso顯示器在顯示畫質、反應速度、環境適應性及系統穩定性等面向，展現全面技術優勢，在反射式顯示領域奠定領導地位，未來友達將推進更大尺寸的HiRaso顯示器開發，為智慧城市、智慧交通等應用場域提供更具效能與環境價值的顯示解決方案。

此外，友達HiRaso顯示器因無需背光源與散熱模組，能有效降低碳排放與電力消耗，兼具環保省電效益。以一台傳統高亮度55吋液晶顯示器（LCD）為例，若更換為HiRaso顯示技術，每年可節省高達1,800度電，減少約新台幣7,000元電費支出；若導入400台HiRaso顯示器，其碳排減量效益更相當於一座大安森林公園一整年的碳吸收量，展現HiRaso顯示技術在更大尺寸應用上的節能潛力。