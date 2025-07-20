400萬人注意！3官股銀行接力限縮ATM提款日額　兆豐2度調整

▲行庫ATM提款功能在打詐政策下持續遭限縮，圖為ATM示意照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

為了打詐，包括台銀、合庫銀與兆豐銀在內3家財政部所屬泛官股銀行接力出手控管金融款至ATM提款規範，合計逾400萬存戶受到影響，其中兆豐銀為近半年來2度調整，民眾持金融卡到ATM領錢要特別注意。

兆豐銀近半年來2度對金融卡提款出手修改規範，除了宣告第3類數位帳戶未提權單日金融卡提款限額由12萬元縮至1萬元以外，9月18日起金融卡國內外ATM提款及消費單筆、單日最高上限都將由現行12萬元縮至10萬元，逾321萬張兆豐銀金融卡持有人全面受限。

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台銀金融卡至ATM提款日限額雖為15萬元，不過自7月22日起，第3類數位存款戶每日提款限額將縮至8萬元，金管會統計至5月底台銀第3類數位存款戶數98085戶皆受影響。

另外，金融卡流通卡數超過734萬張的合庫銀宣布即將在7月29日ATM每日提領限額由現行15萬元縮至10萬元，民眾也要多加注意。

泛官股金融機構不斷限縮金融卡理財服務，除了兆豐銀以外，第一銀行、中華郵政、台企銀金融卡日領限額已設在10萬元，土銀持金融卡至ATM提款每日上限為12萬元。