黃仁勳再賣7.5萬股輝達　單周套現逾14億元

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

晶片大廠輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳再度出脫持股。根據美國證券交易委員會（SEC）最新申報文件顯示，他於7月19日申報出售7.5萬股輝達股票，交易金額達1,294萬美元（約新台幣3億8045萬元），由於本周稍早黃仁勳已先賣股套現3700萬美元（約10.88億元），全周套現金額超過14億元，再次引發市場對其套現動向的關注。

輝達周五以每股172.41美元作收，下跌0.59美元或0.34%，全周漲幅5.08%，過去1年以來漲近4成。

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《CNBC》報導，此次交易為黃仁勳今年3月預先設定的一項出售計劃中的一部分，根據該計劃，他最多可出售600萬股輝達股票。這位晶片巨頭領導人自6月開始執行該出售計劃，過去一周他曾出售22.5萬股股票，換得約3700萬美元（約新台幣10億8802萬元）。

黃仁勳的財富近年隨著人工智慧（AI）浪潮水漲船高。受惠於全球對AI應用與大型語言模型的強勁需求，輝達所生產的圖形處理器（GPU）成為市場搶手產品，進一步推升公司股價與市值。截至目前，輝達市值已突破4兆美元（約新台幣117兆6240億元），一度超越蘋果與微軟，成為全球市值最高的企業。

除了個人股票動態，輝達本週亦傳出重啟對中國市場出口的重要消息。公司宣布，隨著美國政府釋出將批准對中出口許可的訊號，輝達預計近期內恢復向中國銷售H20晶片。這款專為中國市場設計的晶片先前因出口限制而暫停銷售。

輝達在聲明中表示：「美國政府已向Nvidia保證將核發許可證，Nvidia希望能儘快開始交貨。」黃仁勳則在週三（7月17日）於北京的記者會上進一步指出，他希望未來能向中國市場銷售比H20更先進的AI晶片。

隨著黃仁勳持續執行股票出售計劃，市場關注他是否將進一步調整持股部位，同時也在密切觀察美中科技政策變化對輝達業務發展的影響。