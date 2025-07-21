快訊／台積電跌10元至1145　台股開盤下跌69點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（21日）以23314.29點開出，指數下跌68.84點，跌幅0.29％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1145元，跌幅0.87％；鴻海（2317）上漲0.5元至166元；聯發科（2454）上漲5元至1415元；廣達（2382）上漲1元來到274.5元；長榮（2603）下跌1元至199元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌142.3點或0.32％，收在44342.19點；標準普爾500指數下跌0.57點或0.01％，收6296.79點；那斯達克指數上漲10.01點或0.05％，收在20895.66點；費城半導體指數下跌5.02點或0.09％，收5732.62點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44342.19
|▼142.3
|▼0.32%
|S&P500
|6296.79
|▼0.57
|▼0.01%
|NASDAQ
|20895.66
|▲10.01
|▲0.05%
|費城半導體指數
|5732.62
|▼5.02
|▼0.09%
資料來源：證交所
讀者迴響