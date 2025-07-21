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日本執政聯盟選情慘！日圓小升後拉回　分析師建議逢高出脫

▲▼新版日圓運抵國內，台灣銀行開放媒體搶先拍攝面額10000、5000及1000元新鈔。新版日圓紙鈔除上面人頭頭像改變外，還加入了新的雷射防偽技術。（圖／記者湯興漢攝）

▲日圓示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／綜合報導

日本執政聯盟在周末的參議院選舉中遭遇歷史性敗選，日圓升值，政治不確定性也隨之升高，日圓一度走升0.7%後拉回，分析師認為不確定因素增加下，日圓初步有撐，但因日本政局不穩將導致日本資產波動更大，建議逢高賣出日圓。

至台北時間21日上午9點左右，日圓兌美元報價在148.42至148.45之間，回跌0.24%。

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《華爾街日報》報導，在週日日本執政聯盟於議會選舉中遭受重大失利後，日圓在早盤交易中對大多數 G-10國家和亞洲貨幣走強。

日本首相石破茂預計在議會上議院選舉中失去執政聯盟的多數席位，而該聯盟在十月的投票中已經失去了下議院的多數席位。失去兩院的控制權可能意味著日本正走向一個政治不確定的時期。

《彭博社》引述澳洲國民銀行（National Australia Bank）駐雪梨的外匯策略師 Rodrigo Catril 觀點認為，不確定性通常會對日圓構成初步支撐，但整體來看，這次選舉結果對日本資產並不是好消息，Rodrigo Catril 直言「我們傾向於逢高賣出日圓。」

另一方面，美國財政部長貝森特（ Scott Bessent）建議美國總統川普不應開除聯準會主席鮑爾，巴克萊銀行（Barclays）策略師 Themistoklis Fiotakis 等人在致客戶的一份報告中指出，隨著鮑爾被免職的可能性仍低，Fed尚未出現降息跡象，支撐美元走強。

關鍵字： 日本執政聯盟日圓政治敗選

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