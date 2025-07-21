ETF除息兩樣情！0050拆分首秀陷貼息　0056填18.4％

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有逾129萬股民元大台灣50（0050）於今（21）日除息，每股配發0.36元，除息參考價為51.1元，受到大盤下挫拖累，開盤1小時最低來到50.75元呈現貼息狀態；元大高股息（0056）擁有147萬股民、每股配發0.866元，除息參考價34.73元，盤中最高來34.89元，填率約18.4%。

法人表示，0050大幅調降經理費率為台股ETF中最低，未來規模突破7500億後，經理費將低於0.1%，持續將規模成長以降低經理費率的方式回饋投資人，加上股價分割後親民化，吸引不少原本因價格而選擇高股息ETF的投資人，開始同步買進0050，參與台股大型權值股行情。

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由於台積電（2330）上周法說會後股價追平新高1160元，引發獲利了結賣壓，台積電今日持續走弱跌20元至1135元，0050成分股中近6成為台積電，手握34.8萬張持股，連帶今日股價表現同樣受挫，陷入貼息。

而0056連續15年配息紀錄穩坐高股息ETF領導地位，也是目前唯一累積配息金額已超越發行價、達到「零成本存股」目標的ETF，隨著台股除息季來臨，配息能力可望挹注。