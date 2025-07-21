「職場上1特質」混得最好　老鳥曝生存10守則：勇敢說不！爆共鳴

▲原PO認為，在職場上冷漠一點比較好。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）



記者施怡妏／綜合報導

職場生存之道有許多眉角，待過職場數年的人都曉得，工作不是只有做事情本身，還包含許多人際關係，待人處事以及運氣，一名網友分享「職場10大生存守則」，拒絕同事、主管的不合理請求，千萬不要害怕得罪人，否則工作量只會越來越多，他強調，「冷漠真的超有用，理智一點，人生輕鬆超多」。

有網友在Dcard發文，「工作越久越發現，冷漠真的超有用！」以前在職場上總是當好人，認為什麼都幫忙才會被喜歡，但工作幾年後發現，「冷漠、有邊界感、懂保護自己的人，反而混得最好」。

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他分享10條職場生存守則，保持邊界感、上班是同事下班是路人、不解釋自己、表現給對的人看、敢於冷臉應對、不當情緒垃圾桶、升職是為了資源、別太入戲、直接表達需求、不要有過剩的責任心。

原PO強調，「冷漠」在職場中是一種必要的界線感與理性策略，幫助人們避免捲入無謂情緒內耗，也讓自己在工作中專注目標、不輕易被利用，「冷漠不是冷血，是保護自己，當越來越理智、少共情、有邊界感，會發現工作真的輕鬆多了！」

貼文曝光，網友紛紛點頭認同，「懂得賣人情，就算對自己來說是雞毛蒜皮的小事，也要假裝自己很忙，看在他的份上排開自己的事幫他」、「拒絕內耗，遇事發瘋，當個快樂打工人」、「阿伯覺得職場冷一點是對的，與其說冷漠，不如說先冷眼旁觀，可以幫忙但別主動」、「裝傻也很重要，公司的八卦、紛紛擾擾，只要不關自己的事情一律不知道」。