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宜特上半年EPS 3.2元　看好下半年營運優於上半年

▲▼宜特科技。（圖／翻攝自Google Map）

▲宜特科技。（圖／翻攝自Google Map）

記者高兆麟／台北報導

電子產品驗證服務廠宜特科技（3289）今日公佈2025年上半年自結合併財務報表損益情形，上半年合併營收約新台幣23.36億，較去年同期增加10.04%。上半年營業毛利新台幣6.79億，較去年同期增加17.87%。 2025年H1毛利率為29.06%，較2024年同期27.13%增加了1.93%。上半年營業淨利新台幣2.10億，較去年同期增加21.43%。上半年歸屬於母公司淨利新台幣2.38億，較去年同期減少22.20%。上半年稅後每股盈餘約新台幣3.20元，較去年同期減少22.52% 。

宜特表示，2025年上半年合併營收達新台幣23.36億元，不僅突破20億元大關，亦較去年同期成長10.04%。惟歸屬於母公司淨利與每股盈餘（EPS）較去年同期相比下滑，主要係因2024年同期有處份一筆「採用權益法之投資產生利益」，今年無此項業外挹注。惟若排除此一因素，宜特本業營運動能穩健，整體獲利結構仍健全。

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宜特進一步表示，營業淨利達新台幣2.10億元，也較去年同期增加21.43%，可看出公司業務動能穩固，並反映出在AI、高速傳輸等新興應用領域長期深耕的成果。毛利率方面，今年上半年亦較去年同期增加1.93%，顯示公司在產品組合優化與營運效率方面持續精進。

關稅方面，雖然近期美國擬實施的「對等關稅」措施可能於下半年對全球半導體供應鏈造成影響，但宜特為專注於電子產品驗證分析之服務業，並無實體產品進出口，整體受關稅變動之影響相對有限。公司將持續密切關注國際政策動向，並於必要時調整客戶報價機制與服務配置，確保營運穩健推進。

匯率方面，近期新台幣兌美元升值顯著，對部分以美元計價收入產生匯兌評價損失。宜特已採取自然避險策略，包括收付款項幣別平衡與資金調度，降低匯率波動對營運獲利之影響。雖出現些微的短期匯損，惟整體營運影響可控，公司財務體質仍維持穩健。

展望下半年，宜特將持續強化於高功率、高速、高頻應用領域的測試能量，並與國內光晶片量測設備領導廠商光焱科技展開合作，共同推進矽光子（Silicon Photonics）測試平台與技術開發，切入AI資料中心新一代光電整合技術的驗證需求。宜特將持續擴大於AI、高速介面及太空元件等新興應用的驗證佈局，穩固長期競爭力，下半年營運表現可望優於上半年。

關鍵字： 宜特

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