特斯拉實現「霹靂遊俠夥計」　台廠供應鏈明牌一次看

▲AI教父黃仁勳剛到中國，就跑去找小米雷軍賞車。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

1982年的美國影集《霹靂遊俠》，主角李麥克能跟「夥計」邊開車邊聊天，是當年許多影迷的夢想，而今，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克7月10日宣布「Grok AI」可用於旗下車輛，雖然還不能拿來操控汽車，但可以跟他閒聊。

特斯拉12日推出官方影片顯示，正在行駛的車內，司機問Grok如果能與特斯拉的人形機器人｢Optimus｣約會，想做什麼，車子說「我要帶那個閃亮亮的混帳傢伙去破爛酒吧，讓他喝得滿肚子機油。」

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特斯拉也正在美國德州測試其自動駕駛計程車（Robotaxi）技術、也將擴展到加州灣區，若一切順利，台灣供應鏈跟著吃香喝辣也指日可待。

調研機構集邦TrendForce表示，美國的Robotaxi市場將由特斯拉和Google母公司Alphabet推出的Waymo主導，預估規模於2035年達到365億美元。

TrendForce表示，特斯拉須達成監管機構多項嚴格要求，才能獲准上路，並需如期於2026年量產專為Robotaxi設計的Cybercab，這將直接影響擴張進程和成本效益。不過特斯拉因為有造車優勢及視覺解決方案，車輛硬體成本相對較低，能威脅Waymo的領導地位。

而特斯拉的車若能因此大量生產，「特斯拉概念股」包括電動車、AI、能源儲存等，有望為供應鏈台廠迎來不少商機。

▲康普為動力電池材料供應商。

像是「電動車心臟」的電池，有康普（4739）、美琪瑪（4721）、乙盛-KY（5243）、AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）等。

汽車零組件有鴻海（2317）、和大（1536）、裕隆（2201）、聯嘉（6288）等。充電設施的華城（1519）、康舒（6282）、飛宏（2457）等。「Robotaxi概念股」則有亞光（3019） 、緯創（3231）、怡利電（2497）、原相（3227）等

然而跟汽車對話、語音操控，還是以中國業者一騎絕塵，像是百度7月15日宣布，與Uber達成戰略合作，計畫部署數千輛自動駕駛汽車，年底前在亞洲和中東地區部署蘿蔔快跑的第六代汽車，乘客可通過Uber的App叫車。

「為了讓C11聽得懂、聊得來，我們搭載了雙AI，內建DeepSeek與通義千問」零跑科技高級副總裁曹力說。他們剛在7月10日推出新車C11，這家2015年才成立的智能電動車品牌，新車C11售價換算成新台幣不到70萬元，電池終身保固，用高通驍龍8295晶片。

而AI教父、輝達執行長黃仁勳7月14日到中國拜訪，就跟小米創辦人雷軍一起在小米電動車前比讚，黃仁勳16日還跟記者說自己很想買一台，買不到是美國的遺憾。

▲Waymo是Google母公司Alphabet推出。

從手機起家的小米，連汽車的研發中心都直接開到BMW的德國老家搶人才，路透報導，小米已從包括BMW在內的公司招募至少五位高階主管，前法拉利F1車隊的空氣動力學專家瑞卡德也在今年1月加入小米。

而雷軍在6月26日舉辦「人車家全生態發表會」後3分鐘內，新車YU7訂單便突破20萬台，標準版為人民幣25.35萬元、約新台幣103.2萬元。

重點是小米有各種家庭電器與3C商品，可以全部串連起來，甚至再開發更多的車用配件，像是座椅平板電腦、可以互相聊天的攝影機、軌道燈，或是露營時可以直接裝投影機在上面。

小米自製的語音助手「小愛同學」能用講話或手機打開旗下產品的功能，甚至在找不到車時，可用手機問定位，甚至開啟汽車的攝影機，敘述車附近有什麼東西。

就算特斯拉Model Y已連續多年是全球銷售冠軍，雷軍也直接發起挑戰，「比不過也沒關係，特斯拉敢、我們就敢。」當然，小米系列商品賣得好，相關供應鏈的台廠也樂得分一杯羹。

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