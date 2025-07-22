快訊／台積電跌5元至1145　台股開盤下跌39點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（22日）以23301.66點開出，指數下跌38.9點，跌幅0.17％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1145元，跌幅0.43％；鴻海（2317）維持平盤至165元；聯發科（2454）上漲15元至1440元；廣達（2382）下跌0.5元來到273元；長榮（2603）上漲1.5元至199元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌19.12點或0.04％，收在44323.07點；標準普爾500指數上漲8.81點或0.14％，收6305.6點；那斯達克指數上漲78.52點或0.38％，收在20974.18點；費城半導體指數上漲6.8點或0.12％，收5739.42點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44323.07 ▼19.12 ▼0.04% S&P500 6305.6 ▲8.81 ▲0.14% NASDAQ 20974.18 ▲78.52 ▲0.38% 費城半導體指數 5739.42 ▲6.8 ▲0.12%

資料來源：證交所