快訊／台股收盤大跌352.64點　台積電跌20元至1130

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（22日）開低走低，加權指數終場大跌352.64點，以22987.92點作收，跌幅1.51％，成交量4353.15億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以下跌38.9點開出，指數開低走低，盤中最高達23486.08點，最低22985.9點，終場收在22987.92點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1130元，跌幅1.74％；鴻海（2317）下跌3元至162元；聯發科（2454）上漲5元至1430元；廣達（2382）下跌11元來到262.5元；長榮（2603）下跌1.5元至196元。
今天漲幅前5名個股為榮科（4989）上漲2元，漲幅9.95％；精成科（6191）上漲9.2元，漲幅9.65％；矽統（2363）上漲4.4元，漲幅8.46％；偉訓（3032）上漲4.6元，漲幅4.87％；神達（3706）上漲3.5元，漲幅4.65％。
跌幅前5名個股則為jpp-KY（5284）下跌22.5元，跌幅9.87％；蔚華科（3055）下跌6.4元，跌幅9.61％；華經（2468）下跌5.7元，跌幅9.42％；旭隼（6409）下跌105元，跌幅8.24％；隴華（2424）下跌5.2元，跌幅7.56％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|榮科（4989）
|22.1
|▲2.0
|▲9.95％
|精成科（6191）
|104.5
|▲9.2
|▲9.65％
|矽統（2363）
|56.4
|▲4.4
|▲8.46％
|偉訓（3032）
|99.1
|▲4.6
|▲4.87％
|神達（3706）
|78.8
|▲3.5
|▲4.65％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|jpp-KY（5284）
|205.5
|▼22.5
|▼9.87％
|蔚華科（3055）
|60.2
|▼6.4
|▼9.61％
|華經（2468）
|54.8
|▼5.7
|▼9.42％
|旭隼（6409）
|1170.0
|▼105.0
|▼8.24％
|隴華（2424）
|63.6
|▼5.2
|▼7.56％
資料來源：證交所
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