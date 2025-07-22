快訊／台股收盤大跌352.64點　台積電跌20元至1130

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（22日）開低走低，加權指數終場大跌352.64點，以22987.92點作收，跌幅1.51％，成交量4353.15億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以下跌38.9點開出，指數開低走低，盤中最高達23486.08點，最低22985.9點，終場收在22987.92點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1130元，跌幅1.74％；鴻海（2317）下跌3元至162元；聯發科（2454）上漲5元至1430元；廣達（2382）下跌11元來到262.5元；長榮（2603）下跌1.5元至196元。

今天漲幅前5名個股為榮科（4989）上漲2元，漲幅9.95％；精成科（6191）上漲9.2元，漲幅9.65％；矽統（2363）上漲4.4元，漲幅8.46％；偉訓（3032）上漲4.6元，漲幅4.87％；神達（3706）上漲3.5元，漲幅4.65％。

跌幅前5名個股則為jpp-KY（5284）下跌22.5元，跌幅9.87％；蔚華科（3055）下跌6.4元，跌幅9.61％；華經（2468）下跌5.7元，跌幅9.42％；旭隼（6409）下跌105元，跌幅8.24％；隴華（2424）下跌5.2元，跌幅7.56％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 榮科（4989） 22.1 ▲2.0 ▲9.95％ 精成科（6191） 104.5 ▲9.2 ▲9.65％ 矽統（2363） 56.4 ▲4.4 ▲8.46％ 偉訓（3032） 99.1 ▲4.6 ▲4.87％ 神達（3706） 78.8 ▲3.5 ▲4.65％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 jpp-KY（5284） 205.5 ▼22.5 ▼9.87％ 蔚華科（3055） 60.2 ▼6.4 ▼9.61％ 華經（2468） 54.8 ▼5.7 ▼9.42％ 旭隼（6409） 1170.0 ▼105.0 ▼8.24％ 隴華（2424） 63.6 ▼5.2 ▼7.56％

資料來源：證交所