趙少康喊關稅32%！中經院長嘆「鬼故事太多」建議：有內線可做空

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中廣前董事長趙少康21日稱美國8月起對台灣關稅稅率將提升為32％，但美國在台協會（AIT）澄清談判仍在進行中。對此，中華經濟研究院院長連賢明在臉書發文表示，「要是真的有內線有把握，建議可以空台指期貨，可以賺不少出國旅費」。

針對相關流言，中經院院長連賢明也在21日於臉書發文表示，近期社群平台流傳許多關於台灣關稅的「不實消息」。他提到，有人聲稱「台灣的關稅已定為25％，美國早已通知台灣，行政院則試圖隱瞞並拖延至7月26日後再公布」，但連賢明強調，目前並無可靠證據能支持這些說法。

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連賢明在貼文中回顧過去關稅議題的討論，指出自川普未上任前起，中經院便持續關注對等關稅對台灣的影響，近期聽過的關稅數字「從最高35％到最低10％都有」，且流言來源多為非匿名人士，但最終仍與實際情況有出入。他提醒外界不要輕信社群平台流傳的數字，呼籲以官方公告（如川普創立的Truth Social）為準。

此外，他提到越南曾與美國貿易總署談判的稅率原本是11％，但最後被川普改為20％，顯示關稅數字往往存在不確定性。他更幽默地表示，若有人對台灣關稅數字有「內線消息」且有信心，不妨空台指期貨來獲利，但他本人因正在國外開會，無法參與此類操作。

台股22日開低走低，加權指數終場大跌352.64點，以22987.92點作收，跌幅1.51％，成交量4353.15億元。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1130元，跌幅1.74％；鴻海（2317）下跌3元至162元；聯發科（2454）上漲5元至1430元；廣達（2382）下跌11元來到262.5元；長榮（2603）下跌1.5元至196元。