H20回歸帶動陸股ETF！00877飆近10% 　稱霸海外股ETF

財經中心／綜合報導

全球AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）於7月中旬宣布重啟向中國供應H20晶片，為原本受限的中概AI產業注入關鍵動能。這項重磅利多不僅象徵美中科技戰出現鬆動跡象，也顯示全球算力資本再度回流中國市場，帶動A股相關個股與陸股ETF走揚，其中，復華中國5G（00877）漲勢最為凌厲，近一週勁揚近10%，不僅高居陸股ETF之冠，也拿下海外股票型ETF績效第一名。

輝達獲美國政府批准恢復H20晶片出口，並宣布將推出專為中國市場設計、符合美方管制規範的RTX Pro GPU，象徵中國企業在歷經AI晶片封鎖之後，終於重拾取得高階算力的合法途徑。

TrendForce認為，美國政策轉折將有助帶動中國AI與雲端業者的需求回補，預期H20將重新成為該市場高階AI晶片主力，進一步推升高頻寬記憶體(HBM)需求。並預估中國市場對輝達、AMD等AI晶片的採購比例，將自原本因出口禁令而下滑的42%，回升至49%。此外，輝達也將針對中國市場推出RTX PRO 6000特規版，以補足邊緣AI推理等更多元應用的需求。

H20是輝達專為中國市場設計的「降規版」AI晶片，雖不屬於旗艦等級產品，但仍具備高記憶體頻寬與出色的AI推理能力，是中國科技企業打造大型語言模型與生成式AI架構不可或缺的核心元件。市場普遍解讀，此次輝達解禁H20出貨，可望成為中國AI產業鏈發展的「再加速器」。

利多消息公布當日，A股「輝達概念股」同步大漲，中電港漲停、中際旭創勁揚逾16%，華勤技術亦強漲8%以上，反映市場對合法高階晶片回歸的高度期待。

算力與5G結合的產業動能被再度點燃，通信、伺服器、光模組等產業鏈全面受惠，也帶動相關陸股ETF走揚，以中國AI與5G產業為主軸的復華中國5G（00877）表現最為亮眼。根據CMoney資料，截至7月18日，該檔ETF近一週勁揚9.9%，7月以來累計上漲14.5%，不僅蟬聯陸股ETF績效王，更奪下海外股票型ETF冠軍。

2025年7月以來海外股票型ETF績效前十強

資料來源：CMoney，資料日期：2025/07/18

此外，00877成分股涵蓋中國AI、雲端與通訊設備等關鍵產業，正好契合中國政策扶植方向與技術升級趨勢，也成為資金進場布局的焦點。法人分析指出，輝達H20解禁可望為中國科技板塊帶來關鍵轉折，未來若美方進一步鬆綁管制、供應鏈穩定性提升，AI產業鏈相關ETF表現可望延續上行格局。

展望後市，投資專家表示，隨著中美政策互動轉趨緩和、AI應用持續深化，市場資金將持續追逐高成長題材。然而，陸股波動度高，短線漲多後不排除技術性震盪，建議投資人採取分批進場策略，聚焦具政策支撐與產業趨勢的陸股ETF進行中長線配置，掌握AI浪潮帶來的資本利基。