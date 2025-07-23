中國砸1.2兆人民幣建全球最大水壩　鐵礦砂漲價、海岬型船運價升

▲中國宣布啟動全球最大水壩興建計畫，對海岬型船來說是一大利多。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

中國國務院總理李強於本月19日宣布，正式啟動位於西藏高原東緣的雅魯藏布江下游水力發電計畫，工程預算高達1.2兆人民幣，約新台幣5.4兆，成為全球最大的水壩，訊息發布後，中國資本市場應聲大漲，鐵礦砂售價上揚，散裝船運業者指出，這對海岬型船將是一大利多。

相關船公司指出，鐵礦砂售價一向是海岬型船運價的先行指標，鐵礦砂在6月每公噸曾經跌到90美元左右，本周已經漲到102.95美元，新加坡12月的期貨價更高達114.69美元，礦價上漲，接下來就是運價上漲，昨(22)晚期貨市場海岬型船8月每日日租收盤價25,175美元，上漲1779美元，第三季與第四季日租分別為24,033與24,250美元，上漲1195與953美元。

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另一方面中國國家能源局已經發布查核通知，要求所有煤炭礦井停產整頓，估計有助增加大陸進口煤碳貨量，有利海岬型船與巴拿馬型船。昨晚海岬型船現貨市場日租上漲670美元，平均日租來到25,390美元。

在美國那斯達克股票上市的散裝船公司GOLD OCEAN，美國時間22日股價上漲2.69%，股價來到8.39美元。

目前國內擁有海岬型船的最多的是裕民航運(2606)，共有27艘，外加兩艘30萬噸超大型礦砂船，中國航運(2612)有13艘，新興航運(2605)是7艘海岬型船外加1艘25萬噸超大型礦砂船。