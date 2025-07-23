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新壽開辦保戶「虛擬櫃檯」！逾千人體驗　35～64歲主力客群

▲▼新壽開辦「虛擬櫃檯」、「視訊生調」。（圖／新壽提供攝）

▲新壽開辦虛擬櫃檯、視訊生調業務。（圖／新壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

新壽致力推動數位創新，2024年向金管會申請「虛擬櫃檯」及「視訊生調」服務試辦案後，已有超過千人實際體驗，並順利於日前獲准正式開辦，現在只需透過網路，即可進行身分確認及預約多項服務，滿足客戶高資安規格與零紙本的多元服務需求。

新壽去年啟動試辦後，歷經制度完善、資安驗證、流程優化等階段，逐步確保系統完善。客戶透過官網預約「虛擬櫃檯」服務，即可線上辦理保單借款、保單變更等業務，不僅大幅提升便利性與靈活性，也能有效保障客戶隱私。而「視訊生調」則突破傳統保險公司必須派員親自與保戶會面的限制，如今透過網路也可隨時隨地線上進行，尤其對於偏鄉長者、行動不便者，或工作繁忙的上班族而言，更全面提升服務靈活性，可望為客戶節省許多寶貴時間與成本。

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新壽表示，服務全程都會錄音錄影，讓服務過程透明化，避免與客戶產生不必要的爭議及誤會。「虛擬櫃檯」試辦期間整體滿意度達98%，其中以35至64歲保戶使用者為主，占比約6成；更有高齡保戶反饋，首次在家人協助及經辦引導下順利操作，平均僅需10至15分鐘即可完成流程，避免親自跑一趟服務中心櫃檯的舟車勞頓。

關鍵字： 新光人壽數位創新虛擬櫃檯視訊生調網路服務

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