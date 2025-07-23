賴總統挺台電加薪　員工：去年也曾下令結果大打折

▲賴清德總統日前到台電新營處慰問基層員工辛勞，賴再度表達支持替員工加薪，但因為總統去年已經有類似承諾，台電人盼賴總統除了「坐而言」，也要「起而行」督促經濟部、台電。（圖／總統府提供）

圖文／CTWANT

丹娜絲颱風重創南台，台電員工歷時11天終於修復嘉義、台南電力，賴清德總統日前到台電新營處慰問基層員工辛勞，台電人員當面向總統請命盼「加薪、添設備兼增事故保障」，賴再度表達支持，指示台電、經濟部討論。不過，台電員工無奈表示，賴總統去年就曾交代台電為員工加薪，只不過最後執行加上種種限制，還造成同工不同酬的不公平待遇。

台電員工爆料，賴清德總統去年11月14日因當時接連歷經凱米、山陀兒及康芮等三颱入侵，為台灣帶來強風豪雨，台電啟動全國跨區支援，擴大搶修量能，當時曾到「台電北南區處木柵配電中心」慰勞因颱風搶修復電的台電人員，並公開表示，他贊成台電加薪，並認同經濟部長郭智輝主張，透過證照制度為台電人加薪，不僅能提高台電員工的技術，也能讓台電員工更安全，民眾獲得更好電力服務，指示台電根據合理需求研議調整。

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但尷尬的是，此事遲遲無下文，直到今年6月，有台電人在勞資會議中探詢研議結果，台電人力資源處才說明，總統指示因涉及「正式人員」新增待遇項目，經過電洽經濟部國營司後，回覆是「得問政院是否同意核定」，台電形同吃了軟釘子。台電人力資源處還說，因台電員工「單一薪給制」，若要全面落實總統指示，有一定困難，爰先從現場「新進」人員起薪調整後，再選擇適當時機向「上級機關」溝通爭取。

換言之，總統為台電人加薪美意，只有少數目前仍在訓練所受訓、預計今年10月才結訓的第67期台電新人，方可適用「取得乙級技術士提高敘薪三級」的新制；至於此次投入風災後搶救，包括目前年資最高的第47期台電員工到66期員工，約數千名外勤人員，都難以實際體會到總統「德澤」。

該作法曝光後，立即引發台電人不滿，在Dcard社群貼文，「當我看到勞資會議紀錄，火都上來了！對外騙人民不缺電，對內員工居然也是各種騙」，表達強烈不滿。

中油、台電、台糖與台水並稱台灣的四大國營事業，被視為「金飯碗」象徵，每年吸引很多民眾報考。不過，這些國營事業新人的起薪並沒有外界想像的那麼好，要等到年資達到一定階段，領到退休金時，才會有感待遇豐厚。

▲台電電力搶修人員養成非常不容易，但台電人的起薪低、又常要災後沒日沒夜出勤，工作風險高，如何留材也考驗台電公司及政府。（圖／中時報系資料照）

一位台電員工告訴本刊，他考上台電，完成受訓，擔任正式員工起薪約36000元，工會屢次向資方反應起薪低，都獲得「台電正虧損中」的答覆，要調薪須獲得經濟部同意，政院批可後才算數，但怎麼也沒想到，連總統、經濟部長都說話了，還是不能調薪。

該台電人解釋，台電新進員工在台電訓練所時，就必須取得丙級電力電子技術士證照，否則一定期限後就會被強制離退。至於郭智輝及總統提及的「技術士證照」是指乙級技術士，也唯有取得乙級技術士資格的台電人，才有資格維修高壓電，但因多數台電新進員工都要歷經修高壓電的歷練，因此乙級證照幾乎已經成為台電人的基本配備。

台電嘉義區服務處線路課36歲員工李元瀚，15日在義竹鄉執行復電作業時，誤觸高壓電，當場失去呼吸心跳，目前仍在醫院以葉克膜搶救中。據台電同仁表示，李元瀚在台電服務8至9年，技術成熟，且擔任工班副領班，意外發生前，他曾在IG曬工作照，說明他在竹崎鄉奮起湖杉林木棧道維修，並在留言區透露「已3天沒睡幾小時，表情還是要撐起來」。

▲台電嘉義區服務處線路課36歲員工李元瀚，15日在義竹鄉執行復電作業時，誤觸高壓電，當場失去呼吸心跳，目前仍在醫院以葉克膜搶救中，台電產業工會要求資方徹底找出事故原因，避免不幸憾事再度發生。（圖／中時報系資料照）

氣候先鋒者網站發起人、台電員工楊家法表示，若按經長說法，台電員工考到能修高壓電的乙級技術士證照，敘薪就能連升三級，但事實上，李姓員工非新人，即使有乙級技術士證照，也無法讓自己加薪。

楊家法感嘆，維修高壓電是高風險性工作，風災或地震期間，一旦斷電，台電人更要沒日沒夜的搶修值到復電為止，這本是每位台電人天職，但如今卻可能因「加薪案被打折」而出現同工不同酬的不公平現象，也可能加劇不同世代間的對立，對於重視「團隊、榮譽」的台電人而言，恐非好事。

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