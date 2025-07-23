快訊／台股收盤大漲330.75點　台積電漲15元至1145

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（23日）開高走高，加權指數終場大漲330.75點，以23318.67點作收，漲幅1.44％，成交量3522.15億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲75.65點開出，指數開高走高，盤中最高達23318.67點，最低23063.57點，終場收在23318.67點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1145元，漲幅1.33％；鴻海（2317）上漲4元至166元；聯發科（2454）維持平盤至1430元；廣達（2382）上漲2元來到264.5元；長榮（2603）上漲1.5元至197.5元。
今天漲幅前5名個股為偉訓（3032）上漲9.9元，漲幅9.99％；聯嘉（6288）上漲1.9元，漲幅9.97％；雷虎（8033）上漲6.2元，漲幅9.97％；康普（4739）上漲5.2元，漲幅9.96％；台苯（1310）上漲0.82元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為致茂（2360）下跌16元，跌幅3.76％；力積電（6770）下跌0.55元，跌幅3.38％；大立光（3008）下跌75元，跌幅3.08％；華固（2548）下跌3.5元，跌幅3.07％；jpp-KY（5284）下跌6元，跌幅2.92％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|偉訓（3032）
|109.0
|▲9.9
|▲9.99％
|聯嘉（6288）
|20.95
|▲1.9
|▲9.97％
|雷虎（8033）
|68.4
|▲6.2
|▲9.97％
|康普（4739）
|57.4
|▲5.2
|▲9.96％
|台苯（1310）
|9.07
|▲0.82
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|致茂（2360）
|409.0
|▼16.0
|▼3.76％
|力積電（6770）
|15.7
|▼0.55
|▼3.38％
|大立光（3008）
|2360.0
|▼75.0
|▼3.08％
|華固（2548）
|110.5
|▼3.5
|▼3.07％
|jpp-KY（5284）
|199.5
|▼6.0
|▼2.92％
資料來源：證交所
讀者迴響