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快訊／台股收盤大漲330.75點　台積電漲15元至1145

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（23日）開高走高，加權指數終場大漲330.75點，以23318.67點作收，漲幅1.44％，成交量3522.15億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲75.65點開出，指數開高走高，盤中最高達23318.67點，最低23063.57點，終場收在23318.67點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1145元，漲幅1.33％；鴻海（2317）上漲4元至166元；聯發科（2454）維持平盤至1430元；廣達（2382）上漲2元來到264.5元；長榮（2603）上漲1.5元至197.5元。

今天漲幅前5名個股為偉訓（3032）上漲9.9元，漲幅9.99％；聯嘉（6288）上漲1.9元，漲幅9.97％；雷虎（8033）上漲6.2元，漲幅9.97％；康普（4739）上漲5.2元，漲幅9.96％；台苯（1310）上漲0.82元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為致茂（2360）下跌16元，跌幅3.76％；力積電（6770）下跌0.55元，跌幅3.38％；大立光（3008）下跌75元，跌幅3.08％；華固（2548）下跌3.5元，跌幅3.07％；jpp-KY（5284）下跌6元，跌幅2.92％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
偉訓（3032）109.0▲9.9▲9.99％
聯嘉（6288）20.95▲1.9▲9.97％
雷虎（8033）68.4▲6.2▲9.97％
康普（4739）57.4▲5.2▲9.96％
台苯（1310）9.07▲0.82▲9.94％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
致茂（2360）409.0▼16.0▼3.76％
力積電（6770）15.7▼0.55▼3.38％
大立光（3008）2360.0▼75.0▼3.08％
華固（2548）110.5▼3.5▼3.07％
jpp-KY（5284）199.5▼6.0▼2.92％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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