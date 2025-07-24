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輝達H20晶片解禁　中國AI股齊飆！網：丞相，00877風來了，可追嗎？

財經中心／綜合報導

H20晶片重返中國市場，A股「輝達概念股」全面上攻，光模組、伺服器、PCB與通訊設備族群漲勢最為亮眼，也同步推升聚焦AI與通訊產業的復華中國5G（00877），單週勁揚近10%，7月以來漲幅達14.6%，勇奪陸股與海外股票型ETF雙冠王。

輝達H20晶片解禁　中國AI股齊飆！網：丞相，00877風來了，可追嗎？（圖／CMONEY）

輝達創辦人黃仁勳7月15日宣布H20晶片獲美國政府解禁，恢復出貨中國，並同步預告將推出專為中國市場設計的新GPU產品「RTX Pro」，主打電腦圖形、數位孿生與AI應用，鎖定智慧工廠與智能基礎設施等場景，可望為中國AI市場注入新一波成長動能。

消息一出，激勵A股AI概念族群走強，AI算力、算力租賃、CPO、通訊設備等板塊同步勁揚，AI算力指數7月15日單日漲幅逾3%，光模組指數大漲超過6%。其中光模組三大龍頭「易中天」漲勢猛烈，新易盛強漲20%，攻上漲停、中際旭創與天孚通信分別勁揚逾16%、11%；伺服器供應鏈同步走揚，華勤技術、工業富聯均收紅。觀察單週表現，新易盛飆漲39%、中際旭創24.3%、仕佳光子22.4%，成為市場焦點族群。

AI熱潮也同步點燃ETF行情。根據 CMoney 統計，截至7月18日，復華中國5G（00877）7月來漲幅達14.6%，單週飆漲近10%，不僅大幅領先其他陸股ETF，更高居海外股票型ETF漲幅之冠。

輝達H20晶片解禁　中國AI股齊飆！網：丞相，00877風來了，可追嗎？（圖／CMONEY）

00877追蹤中証5G通信主題指數，涵蓋A股上市的通電信服務、通信設備、電腦及電子設備和電腦運用等5G通信技術相關的產品和業務，持股包括工業富聯、中際旭創、新易盛、天孚通信、光迅科技與烽火通信等，均為中國AI基建、5G設備與高效運算供應鏈核心廠商，因此在本輪行情中受惠顯著。

事實上，受惠AI需求升溫，多家中國AI供應鏈企業今年上半年營運強勁。AI伺服器龍頭工業富聯預估，今年上半年歸母淨利達119.58至121.58億元，年增近四成；其中第二季單季獲利上看69.27億元，年增逾五成，創同期新高。新易盛上半年歸母淨利預估年增327%至385%，光迅科技也預估上半年歸母淨利年增55%至95%。

法人指出，H20解禁有望帶動中國AI硬體採購回溫，供應鏈補庫動能啟動，加上AI題材持續吸引資金關注，整體AI伺服器、光模組與高效能運算設備需求同步回升，相關陸股ETF後市表現仍具想像空間。
 

關鍵字： AI中概股0087700909海外ETFNVIDIA

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