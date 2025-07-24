AMD採購台積電美製晶片成本高　蘇姿丰：比台灣多2成

▲AMD董事長蘇姿丰。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

超微（AMD）執行長蘇姿丰近日在美國華府一場AI論壇上公開坦承，從台積電美國亞利桑那州廠採購AI晶片，成本比台灣高出約20%。專家認為，這不僅揭露美國在地製造的高成本結構，也反映出AMD在全球供應鏈重組浪潮中，只能接受高價晶片現實。

根據《Wccftech》報導，美國晶片製造成本居高不下，主要來自昂貴的勞動力、基礎建設與設備進口費用，加上供應鏈尚未成熟，導致晶片生產價格普遍上揚。儘管如此，台積電仍成功推進其亞利桑那州設廠計畫，不僅提供高品質先進製程，也在全球布局中展現高度戰略靈活性，進一步鞏固其晶圓代工龍頭地位。

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但專家認為，AMD儘管近年在AI與資料中心市場努力追趕，但在晶片供應策略上落居下風。且由於台灣本地產能早已滿載，AMD如今別無選擇，只能承擔更高的美國製造成本。

目前，台積電亞利桑那州廠已獲得輝達、蘋果等科技巨頭青睞，並計畫擴展至2奈米先進製程，展現對美國市場的高度承諾。根據報導，台積電未來將在美國生產超過30%的先進晶片，強化全球供應彈性，此舉也顯示其在地化策略布局已走在市場前端。

蘇姿丰指出，未來五年AI晶片市場總值可能突破5,000億美元，但在這波高速成長浪潮中，AMD卻仍陷於高成本的供應鏈瓶頸中，恐難與競爭對手抗衡。與台積電長期深度合作的輝達，不僅早早鎖定台灣本地產能，還持續享有相對穩定的製造優勢與成本優勢。