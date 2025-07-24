快訊／4張千萬統一發票無人領　財政部急尋

▲統一發票示意照。（圖／記者蕭筠攝）
記者陳瑩欣／台北報導
5-6月期統一發票獎號即將在明（25）日開出，不過財政部清點現有未過兌領期的發票發現，3-4月期統一發票還有8張百萬元以上大獎未完成兌領，其中有4張是千萬元特別獎，由於兌領期限只到9月5日，財政部提醒民眾把握時間領錢，不要和財神爺擦身而過。
114年3-4月期統一發票未兌領資料如下:
1000萬元獎號「64557267」：未兌4張
1、App Store：訂閱費260元
台北市信義區
2、OK mart：菸品，300元
新北市三芝區三民街27巷2、4號1樓
3、摩斯漢堡：食品等，共270元
台中市南區三民西路212號、214號1、2樓
4、Hi-Life萊爾富：飲品39元
高雄市大社區金龍路120號
200萬元獎號「64808075」：2張
1、Hi-Life萊爾富：飲品，45元
桃園市觀音區大觀路2段313號1樓
2、7-ELEVEN：飲品，75元
桃園市中壢區中正路1262號1樓
100萬元雲端發票專屬獎：2張
1、Google Play：訂閱費，399元
台北市信義區
2、丹丹漢堡：食品等，共158元
台南市仁德區中山路272號
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