關稅利多引爆日股行情　00949勁揚5.7%稱霸ETF漲幅榜

大罷免明投票 吳東亮盼：選完回歸生活、發展產業

企業界已有零售教父徐重仁、和碩董事長童子賢等企業界重量級人士陸續對大罷免表態，台新金（2887）董事長、工商協進會理事長吳東亮今（25）日會員大會前被媒體問及關於大罷免看法。他表示，台灣按照法律舉行罷免選舉，不管結果如何都要接受，最重要的是選後，要回歸正常生活。

英特爾Q2營收優於預期但虧損擴大 股價盤後重挫5%

Intel（英特爾）25日公布2025年第二季財報，營收雖優於市場預期，但虧損幅度擴大，加上宣布多項裁員與削減投資計畫，盤後股價應聲下跌逾5%。這是新任執行長陳立武上任以來第二次對外發布財報。

AI衝擊！科技業今年已逾8萬人丟飯碗 微軟裁員超過1.5萬人

受到AI應用衝擊，2025年以來科技業裁員逾8萬人，全球市值最高科技巨頭之一的微軟（Microsoft）今年持續進行大規模裁員，2025年以來裁員人數已超過1.5萬人。執行長Satya Nadella 13日發出內部備忘錄，罕見以沉重語氣對員工表示，這波人力精簡對他本人與團隊都造成重大壓力，「這是我們產業成功的矛盾之一」。

和大董事長沈國榮請辭董事長 將轉任集團總裁

精密汽車傳動零組件大廠和大工業（1536）傳人事異動，現年76歲的董事長沈國榮即將卸任。公司24日晚間發出重大訊息公告，沈國榮已於今日正式請辭董事長職務，預計將於8月15日生效，接班人選則將由董事會另行選任並公告。

西藏大壩開工 中航、四維航早盤亮燈雙打開

中國西藏「雅魯藏布江下游水電工程」動工效應持續擴散，航運股再迎利多，今（25）日早盤中航（2612）、四維航（5608）雙雙漲亮燈漲停，類股中裕民（2606）、新興（2605）與志信（2611）漲幅皆逾2%。

公股首家！一銀核心微服務應用平台上線 優化國外匯入匯款

第一金（2892）旗下一銀全新建置的核心微服務應用平台與第一個在此平台運行的國外匯入匯款系統上線，為首家完成技術創新與流程再造轉換的公股銀行，不僅大幅優化國外匯入匯款的業務流程，提供客戶和行員更便捷的服務，使用的各項新技術也將成為資訊現代化和數位轉型的堅實根基。

立榮斥資4.37億美元買19架ATR 2032年前完成機隊更新

立榮航空今日舉行「立榮航空ATR新機採購簽約記者會」，由立榮航空董事長林志忠與法國Avions de Transport Régional飛機製造公司執行長Nathalie Tarnaud Laude共同簽署19架ATR 72-600全新客機的採購合約，並邀請交通部長陳世凱及ATR飛機製造公司資深副總裁暨商務長Alexis Vidal共同見證，本次交易金額達4.37億美元，額外保留3架航機採購選擇權，為立榮航空國內線經營布局與永續發展的重要里程碑。

要再砍2萬人！ 英特爾「手術式級」裁員15%

美國晶圓代工廠英特爾（Intel）再次發動「手術式級」裁員，幅度約為15%。外媒指年底前將有超過2萬人飯碗不保，現有中階管理層可能只會留下一半。

搶飛鳳凰城！華航12/3首航每周3班 星宇1月直飛不中停

國籍航空搶開美國鳳凰城航點！中華航空（2610）宣布於今年 12 月 3 日開闢新航點鳳凰城，由空中巴士 A350-900 機型執飛，提供每周 3 個往返班次，星宇也宣布，將於2026年1月15日開航鳳凰城，同樣以空巴A350-900執飛，提供每週3班、三月份起增為每週4班，且來回皆直飛不中停。

台新金現股回穩 辛特爆30萬張大量

台新金（2887）完成新光金整併案後，今（25）日量價回穩，現股上午盤翻紅小漲，不過辛種特別股「台新辛特」（28871）卻爆出逾30萬張成交量，導致股價翻黑跌逾1%。