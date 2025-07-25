關稅利多引爆日股行情　00949勁揚5.7%稱霸ETF漲幅榜

財經中心／綜合報導
美國與日本正式拍板貿易協議，關稅稅率由原先25%大幅降至15%，激勵日本汽車股強勢噴出，帶動日股飆升，日股ETF也全面上攻，昨（7/23）日幾乎包辦全市場ETF漲幅排行榜前十，復華日本龍頭（00949）更以5.7%的單日漲幅奪下原型ETF第一名，表現最為搶眼。
受惠美日關稅協議利多，日經指數7月23日大漲1,396點，盤中一度衝高逾1,500點，終場收在41,171點，創下一年來新高。東證33大類股全面收紅，運輸設備、銀行、金屬製品、精密機械、醫藥等族群漲幅居前，汽車族群更成為盤面主攻部隊，推升整體市場氣勢如虹。
指標股豐田汽車以強勢買盤開出，終場大漲逾14%，單日成交金額突破5,000億日圓，穩居個股成交榜首；馬自達亮燈漲停，漲幅近18%，速霸陸、三菱、本田也都大漲超過10%，日產同樣上揚逾8%。
法人認為，日本汽車股過去受制於貿易戰陰霾，此次美方釋出關稅大利多，點燃市場資金追價熱潮，補漲行情強勁可期。
日股飆漲，ETF市場同步沸騰，昨日多檔日股ETF領漲全場，其中，復華日本龍頭（00949）表現十分搶眼，成分股中除了豐田、本田等汽車龍頭勁揚外，商社股的三菱商事、三井物產，以及精密機械小松製作所、遊戲龍頭索尼等個股同樣漲勢凌厲，全面領先大盤，推升00949單日大漲5.7%，勇奪原型ETF漲幅第一名。
其他日股ETF如中信日經高股息（00956）、國泰日經225（00657）、中信日本商社（00955）、野村日本動能高息（00972）、元大日經225（00661）等亦擠進ETF漲幅前十，反映市場看好日股多頭行情升溫。
法人進一步分析，除汽車關稅利多外，日本首相石破茂也透露，美國已對日本在半導體與藥品等關鍵產業關稅方面，給予優於他國的待遇，預示日本有望在美國經濟安全政策下取得戰略優勢，有助支撐日股中長線動能。
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