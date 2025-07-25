ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

關稅利多引爆日股行情　00949勁揚5.7%稱霸ETF漲幅榜

財經中心／綜合報導

美國與日本正式拍板貿易協議，關稅稅率由原先25%大幅降至15%，激勵日本汽車股強勢噴出，帶動日股飆升，日股ETF也全面上攻，昨（7/23）日幾乎包辦全市場ETF漲幅排行榜前十，復華日本龍頭（00949）更以5.7%的單日漲幅奪下原型ETF第一名，表現最為搶眼。

受惠美日關稅協議利多，日經指數7月23日大漲1,396點，盤中一度衝高逾1,500點，終場收在41,171點，創下一年來新高。東證33大類股全面收紅，運輸設備、銀行、金屬製品、精密機械、醫藥等族群漲幅居前，汽車族群更成為盤面主攻部隊，推升整體市場氣勢如虹。

指標股豐田汽車以強勢買盤開出，終場大漲逾14%，單日成交金額突破5,000億日圓，穩居個股成交榜首；馬自達亮燈漲停，漲幅近18%，速霸陸、三菱、本田也都大漲超過10%，日產同樣上揚逾8%。

法人認為，日本汽車股過去受制於貿易戰陰霾，此次美方釋出關稅大利多，點燃市場資金追價熱潮，補漲行情強勁可期。

日股飆漲，ETF市場同步沸騰，昨日多檔日股ETF領漲全場，其中，復華日本龍頭（00949）表現十分搶眼，成分股中除了豐田、本田等汽車龍頭勁揚外，商社股的三菱商事、三井物產，以及精密機械小松製作所、遊戲龍頭索尼等個股同樣漲勢凌厲，全面領先大盤，推升00949單日大漲5.7%，勇奪原型ETF漲幅第一名。

其他日股ETF如中信日經高股息（00956）、國泰日經225（00657）、中信日本商社（00955）、野村日本動能高息（00972）、元大日經225（00661）等亦擠進ETF漲幅前十，反映市場看好日股多頭行情升溫。

關稅利多引爆日股行情，00949勁揚5.7%稱霸ETF漲幅榜（圖／CMONEY）

法人進一步分析，除汽車關稅利多外，日本首相石破茂也透露，美國已對日本在半導體與藥品等關鍵產業關稅方面，給予優於他國的待遇，預示日本有望在美國經濟安全政策下取得戰略優勢，有助支撐日股中長線動能。

關鍵字： 日股關稅日本龍頭東證日經

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【好險沒拆】川普自爆「曾想拆分輝達」 狂讚台下黃仁勳、蘇姿丰

推薦閱讀

大罷免明投票　吳東亮盼：選完回歸生活、發展產業

大罷免明投票　吳東亮盼：選完回歸生活、發展產業

企業界已有零售教父徐重仁、和碩董事長童子賢等企業界重量級人士陸續對大罷免表態，台新金（2887）董事長、工商協進會理事長吳東亮今（25）日會員大會前被媒體問及關於大罷免看法。他表示，台灣按照法律舉行罷免選舉，不管結果如何都要接受，最重要的是選後，要回歸正常生活。

2025-07-25 10:29
英特爾Q2營收優於預期但虧損擴大　股價盤後重挫5%

英特爾Q2營收優於預期但虧損擴大　股價盤後重挫5%

Intel（英特爾）25日公布2025年第二季財報，營收雖優於市場預期，但虧損幅度擴大，加上宣布多項裁員與削減投資計畫，盤後股價應聲下跌逾5%。這是新任執行長陳立武上任以來第二次對外發布財報。

2025-07-25 10:25
AI衝擊！科技業今年已逾8萬人丟飯碗　微軟裁員超過1.5萬人

AI衝擊！科技業今年已逾8萬人丟飯碗　微軟裁員超過1.5萬人

受到AI應用衝擊，2025年以來科技業裁員逾8萬人，全球市值最高科技巨頭之一的微軟（Microsoft）今年持續進行大規模裁員，2025年以來裁員人數已超過1.5萬人。執行長Satya Nadella 13日發出內部備忘錄，罕見以沉重語氣對員工表示，這波人力精簡對他本人與團隊都造成重大壓力，「這是我們產業成功的矛盾之一」。

2025-07-25 10:18
和大董事長沈國榮請辭董事長　將轉任集團總裁

和大董事長沈國榮請辭董事長　將轉任集團總裁

精密汽車傳動零組件大廠和大工業（1536）傳人事異動，現年76歲的董事長沈國榮即將卸任。公司24日晚間發出重大訊息公告，沈國榮已於今日正式請辭董事長職務，預計將於8月15日生效，接班人選則將由董事會另行選任並公告。

2025-07-25 10:12
西藏大壩開工　中航、四維航早盤亮燈雙打開

西藏大壩開工　中航、四維航早盤亮燈雙打開

中國西藏「雅魯藏布江下游水電工程」動工效應持續擴散，航運股再迎利多，今（25）日早盤中航（2612）、四維航（5608）雙雙漲亮燈漲停，類股中裕民（2606）、新興（2605）與志信（2611）漲幅皆逾2%。

2025-07-25 10:06
公股首家！一銀核心微服務應用平台上線　優化國外匯入匯款

公股首家！一銀核心微服務應用平台上線　優化國外匯入匯款

第一金（2892）旗下一銀全新建置的核心微服務應用平台與第一個在此平台運行的國外匯入匯款系統上線，為首家完成技術創新與流程再造轉換的公股銀行，不僅大幅優化國外匯入匯款的業務流程，提供客戶和行員更便捷的服務，使用的各項新技術也將成為資訊現代化和數位轉型的堅實根基。

2025-07-25 11:45
立榮斥資4.37億美元買19架ATR　2032年前完成機隊更新

立榮斥資4.37億美元買19架ATR　2032年前完成機隊更新

立榮航空今日舉行「立榮航空ATR新機採購簽約記者會」，由立榮航空董事長林志忠與法國Avions de Transport Régional飛機製造公司執行長Nathalie Tarnaud Laude共同簽署19架ATR 72-600全新客機的採購合約，並邀請交通部長陳世凱及ATR飛機製造公司資深副總裁暨商務長Alexis Vidal共同見證，本次交易金額達4.37億美元，額外保留3架航機採購選擇權，為立榮航空國內線經營布局與永續發展的重要里程碑。

2025-07-25 11:42
要再砍2萬人！　英特爾「手術式級」裁員15%

要再砍2萬人！　英特爾「手術式級」裁員15%

美國晶圓代工廠英特爾（Intel）再次發動「手術式級」裁員，幅度約為15%。外媒指年底前將有超過2萬人飯碗不保，現有中階管理層可能只會留下一半。

2025-07-25 11:19
搶飛鳳凰城！華航12/3首航每周3班　星宇1月直飛不中停

搶飛鳳凰城！華航12/3首航每周3班　星宇1月直飛不中停

國籍航空搶開美國鳳凰城航點！中華航空（2610）宣布於今年 12 月 3 日開闢新航點鳳凰城，由空中巴士 A350-900 機型執飛，提供每周 3 個往返班次，星宇也宣布，將於2026年1月15日開航鳳凰城，同樣以空巴A350-900執飛，提供每週3班、三月份起增為每週4班，且來回皆直飛不中停。

2025-07-25 11:03
台新金現股回穩　辛特爆30萬張大量

台新金現股回穩　辛特爆30萬張大量

台新金（2887）完成新光金整併案後，今（25）日量價回穩，現股上午盤翻紅小漲，不過辛種特別股「台新辛特」（28871）卻爆出逾30萬張成交量，導致股價翻黑跌逾1%。

2025-07-25 10:57

讀者迴響

熱門新聞

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

學者批日「5500億換15％關稅」害慘台灣：養大川普胃口

59歲王牌主管因「1習慣」遭降職　被迫提早退休

陽明賣3.86萬個舊貨櫃獲利3億多　今年新造櫃達6.5萬箱

AI助攻太猛！Alphabet營收飆964億　美股標普創歷史高點

快訊／4張千萬統一發票無人領　財政部急尋

床頭吵床尾和！川普：我希望馬斯克蓬勃發展

昱台國際去年3月底上興櫃以來股價逾倍數漲　預計今年10月底轉上櫃

快訊／5家職業工會欠繳保費　勞保局暫拒給付

今年第5檔ETF下市！　00794B確定8／22終止買賣

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

【泰柬衝突升溫】泰7-11遭炮擊全面燃燒　邊境衝突已釀9亡14傷

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366