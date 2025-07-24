西藏大壩開工帶動相關類股股價上揚　裕民兩天漲9.5%

▲中航船隊清一色海岬型船。（圖／中航提供）

記者張佩芬／綜合報導

中國大陸在西藏境內興建全球最大水力發電大壩，本月19日舉行雅魯藏布江的開工儀式，消息造成兩岸三地鋼鐵、電器、水泥、散裝航運等相關類股股價上漲，國內裕民航運(2606)股價漲最多，昨(23)日與今日股價累積上漲4.9元，漲幅9.5%，中航(2612)漲8.98%，新興(2605)漲5.79%，今日下午國際散裝船期貨開盤持續上漲。

總投資達人民幣1.2兆元的西藏雅魯藏布江下游水電工程，是年度重磅基建工程，消息不僅帶動兩岸三地相關股價上漲，美國的散裝航運股股價也上漲，花旗估計有望帶動大陸投資和GDP增速分別上升0.23個和0.09個百分點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這項工程規劃建設5座梯級電站，年發電量約3000億千瓦時，規模超過3個三峽電站，國內業界估十年建設鋼鐵用量約4百萬噸，平均每年約40萬噸，規模不算大，但因中國大力推動基礎建設，為市場帶來信心，今日鐵礦石飆升至每噸112.74美元，是今年2月以來最高水準，與6月間90美元左右的價格相較，上漲25%。

裕民航運擁有最多運載鐵礦石的海岬型船，該公司股價自本月21日的收盤價51.5元，漲到今日的56.4元，兩天累積上漲4.9元，漲幅9.5%，中航自44.05元漲至48元，兩天上漲3.95元，漲幅8.98%，新興自21.6元漲至22.85元，兩天上漲2.25元，漲幅5.79%。

今日下午國際期貨市場本月日租25,875美元，與21日的23,396美元相較，上漲了2479美元，漲幅10.60%。