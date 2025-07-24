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低空物流經濟是短期商業化的市場　飛天車夢想能成真？

圖／先探投資週刊 提供

Uber空中計程車於五年前出售，德國Lilium早已陷入財務危機，eVTOL商業化前的研發、認證、法規都是大挑戰，反而是不載人的物流展現出商機！

文／黃冠豪

大家都有塞車的經驗，塞在車中的你一定曾經想過，汽車能長出一對翅膀，飛越煩人的車水馬龍。早在一九一七年美國Glenn Curtiss就曾造出名為「Autoplane」的飛行汽車，只是技術有限並未飛行，二○○九年美國NASA正式提出全球第一輛電動垂直起降機（eVTOL）：Puffin，如今，飛行汽車夢想似乎即將成為現實！

各國紛投入立法、試驗

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去年十月底，美國聯邦航空管理局（ＦＡＡ）正式公布電動垂直起降（eVTOL）飛行器安全監管規定，在其中引入一種新的航空運輸類別：動力升降，其中包括貨物運輸和乘客空中出租車服務，詳細列出了電動空中出租車飛行員的資格標準和操作要求，包括最低安全飛行高度和必要的能見度條件。今年六月，白宮發布無人機政策中，宣布至少五個計畫推動試點，在貨運和醫療響應等領域的應用，並支持聯邦金融工具發展、加速豁免申請的審核效率等。其中加州被視為發展的重鎮，二八年的洛杉磯奧運預計將實現機場到場館的接駁。

大平洋彼岸的中國，目前是全球發展低空經濟最積極的國家，二三年先建立法源的基礎，宣告到二○三○年成立至少二○個示範區，已有三○個省份將低空經濟發展寫入地方政策。去年，浙江到海南首次實現無人機公共貨運物流飛行，超過四百公斤的白蝦蝦苗用不到三小時便抵達珠海蓮洲機場，比陸運節省十小時。「無人機之都」深圳宣告低空經濟的年產值超過三千億人民幣，和鄰近的廣州、珠海共同發展試飛地點，提供用地和充電設施，全中國卯足全勁發展低空「物流」。

在歐盟和日本，也紛紛在近兩年通過法規基礎，也有小部分飛行的試驗；早在三年前，全球第一個用於空中計程車及電動垂直起降飛行器（eVTOL）的垂直機場（vertiport）：Air One，在英國考文垂（Coventry）建立，即將在下半年進入商轉，西班牙和荷蘭也成立試飛場域，提供醫療運輸。今年四月大阪關西世博會，日本eVTOL開發商SkyDrive亮相其飛行器，並成功飛行，七月底會進行下一輪試驗，在明年東京臨海副都心和羽田機場也可以看到eVTOL機場。

不亞於自動駕駛的想像力

電動垂直起降機又名空中計程車、空中無人載具，根據日本矢野經濟研究調研，二○二五年總產值達約四億美元，到二○五○年將達一．二五兆美元。而eVTOL和一般飛機主要有兩點差異，第一，純電動；第二，垂直起飛和降落。目前市面上大多的產品都是二到五人的乘客設計，擁有多旋翼，最多可以達十八個，飛行範圍多在三○至三○○公里之間，時速通常在一○○到三○○公里間。（全文未完）

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