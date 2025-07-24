台新新光金躍升第四大金控　董座稱：強大品牌結合

▲台新新光金控正式合併，躍升第四大金控。（圖／台新新光金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣金融業首次金控合意合併—台新金控、新光金控今（24）日正式完成合併程序，宣告兩大品牌攜手整合，台新新光金總資產躍升為台灣第四大金控公司，中台新新光金董事長吳東亮於合併慶祝酒會活動指出，台新新光強大品牌結合，是感情延續，也是承諾的延續。

吳東亮分享先父、新光集團創辦人吳火獅先生的座右銘：「維持現狀即是落伍，研究發展才有進步」，並以身體力行的方式教育後輩「取之於社會，用之於社會」，這兩個理念結合在一起即是「認真、創新、永續」，也就是台新新光金控一脈相承，經營企業的精神。此次合併不僅是兩家企業的結合，更蘊含深厚的家族精神與價值延續，透過世代傳承共築新篇章，積極邁向未來更遠大的目標。

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台新新光金控涵蓋銀行、保險、證券、投信等多項業務，形成更大、更均衡的多引擎發展架構，兩者專業互補，實現「1+1大於2」的協同綜效。合併後的台新新光金控將擁有民營銀行第一多分行家數，Richart數位銀行帳戶數亦排名第一，透過綿密的虛實通路體系，成為最可靠的智慧好夥伴；台新新光金控也會將原擁有龐大保戶基礎的壽險大傘，變得更強韌、更穩健。證券業務亦成為業界前四大品牌，承銷件數名列市場第一，為客戶帶來更多元便利且高品質的金融體驗，一站滿足所有的金融需求。

台新新光金成立慶祝酒會吸引超過900位賓客出席，包括國內金融圈重量級人士，氣氛熱烈，來自香港、日本等海外合作夥伴也紛紛致賀信。

