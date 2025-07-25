物流暨供應鏈協會與比利時瓦隆大區簽署備忘錄　深化物流合作

▲左起比利時台北辦事處周宏平商務代表、交通部航港局葉協隆局長、比利時台北辦事處Philippe Lachapelle國際創新總監、台灣國際物流暨供應鏈協會劉詩宗理事長、交通部航政司韓振華司長、物流暨供應鏈協會葉建明創會理事長。（圖／TILSCA提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際物流暨供應鏈協會(TILSCA)昨(24)日在台北天成大飯店舉行第八屆第二次會員大會，回顧過去一年的重大成果，並展望未來工作藍圖，更迎來一項重要里程碑，與比利時瓦隆大區外貿投資署(AWEX)正式簽署雙邊合作備忘錄(MOU)，象徵台歐物流合作邁入嶄新階段。

活動以「深化台歐物流鏈結，共創供應鏈新篇章」為主題。MOU簽署儀式由TILSCA劉詩宗理事長與AWEX國際創新總監Philippe Lachapelle 代表雙方簽署，承諾將在多個面向展開緊密合作，包含物流創新、智慧運輸、供應鏈永續、人才交流等領域。

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交通部航港局葉協隆局長、航政司韓振華司長、比利時台北辦事處Philippe Lachapelle國際創新總監與周宏平商務代表、TILSCA葉建明創會理事長均在場見證。雙方合作旨在建立穩定的交流管道，促進雙邊企業互利共榮。具體合作項目涵蓋市場資訊共享、人才培訓與發展、商業媒合，以及持續性溝通機制。

▲與會貴賓大合照。（圖／TILSCA提供）

劉詩宗表示：「TILSCA長期致力於打造國際物流對話平台。今天的簽署是台灣與比利時在產業政策、技術交流、綠色運輸等領域深化合作的起點。我們期望未來與AWEX攜手推動會員企業邁向國際市場，特別是在歐洲市場的拓展上奠定穩固基礎。」

AWEX 國際創新總監 Philippe Lachapelle則指出：「台灣在亞太供應鏈中扮演關鍵角色，瓦隆大區則是歐洲物流與創新重鎮。雙方結盟將加速企業對接，推動具前瞻性的合作專案。我們對與TILSCA的長期合作充滿信心。」

此次大會集結產官學界與國際夥伴，展現 TILSCA 推動國際交流的高度能量。MOU簽署儀式特別安排於會員大會議程中段，突顯協會在會員國際化與政策整合推動上的積極角色。

TILSCA 表示，未來將持續推廣本土物流專業教育，尤其著重於危險品教育的落實，協助產業建立安全至上的觀念。同時，立足台灣，放眼國際，積極擴展與歐洲及其他區域產業組織的策略合作，協助台灣企業在全球供應鏈重組浪潮中掌握關鍵契機。