鄉林中國投資打包出售　老謝按讚加推「飯店經營仿效晶華潘思亮」

▲鄉林建設董事長賴正鎰資料照。（圖／記者潘姿吟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

鄉林集團決定把在中國投資的鼎林集團打包出售，財信傳媒董事長謝金河（老謝）指出，此舉「等於退出中國市場」，老謝表示，鄉林建設一直以來都是賺台灣拿來賠中國，股價長期欲振乏力，這個時候，賴正鎰做出改變，是好的開始。

謝金河表示，鄉林董事長賴正鎰曾透露飯店折舊攤提帶來虧損，建議仿效潘思亮的晶華酒店模式，以輕資產，售後回租的型態經營，減緩財務報表的壓力，否則財報不好看，股價很難提振。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以下是謝金河臉書全文：

賴正鎰的抉擇

昨天最醒目的新聞，除了是大罷免造勢活動，受到最多討論的是鄉林集團決定把在中國投資的鼎林集團打包出售，等於退出中國市場，也許這是鄉林改變的第一步。

鄉林在中國的投資遍佈青島，重慶，南京，成都，以飯店的為軸心向外擴張，在中國全力推案，不過在中國房地產火熱的時代，鄉林並沒有賺到錢，反而是在台灣的財務報表上，每年都揭露在中國有十億上下的虧損。

前些時候，我去台中的中菁會演講，提到台商在中國出現愈來愈大的虧損，特別提到鄉林，會場一陣騷動，我仔細一看，賴正鎰董事長也在台下。後來我們交換一下意見，我說鄉林集團為什麼每年都虧損10億上下？他說這是飯店的折舊攤提。我建議他可以仿效潘思亮的晶華酒店模式，以輕資產，售後回租的型態經營，減緩財務報表的壓力，否則財報不好看，股價很難提振。

鄉林建設在金融海嘯前，股價一度到124元，這些年都在面額附近，這些年，鄉林沒有配過現金股息，只有2017年盈餘配股0.5元，18年配0.1元。台灣大多數的建設公司在20年以來的推案都賺翻，像鄭欽天的興富發，祝文宇的愛山林的爆發威力驚人。

鄉林建設一直以來都是賺台灣拿來賠中國，股價長期欲振乏力，這個時候，賴正鎰做出改變，我覺得是好的開始。我和賴正鎰是雲林同鄉，他的父親和我爸爸是好朋友，這幾年鄉林在雲林推鄉林雲峰，回鄉打造豪宅。我常勉勵他，多愛台灣一些，鄉林會更好！希望賴正鎰這次的改變是正向的！