和大董事長沈國榮請辭董事長　將轉任集團總裁

▲和大工業。（圖／取自官網）

記者高兆麟／台北報導

精密汽車傳動零組件大廠和大工業（1536）傳人事異動，現年76歲的董事長沈國榮即將卸任。公司24日晚間發出重大訊息公告，沈國榮已於今日正式請辭董事長職務，預計將於8月15日生效，接班人選則將由董事會另行選任並公告。

和大指出，本次人事異動是沈國榮主動請辭，並強調未來將由其轉任集團總裁職務，負責推動集團控股轉型及長遠發展規劃。這項安排不僅標誌著集團進入新階段，也象徵沈國榮從第一線營運管理退居戰略領導角色。

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沈國榮可說是台灣汽車零組件業的代表性人物，領導和大超過半世紀，將其打造為全球知名的汽車傳動齒輪製造重鎮，客戶涵蓋多家歐美大型車廠。公司曾是特斯拉（Tesla）變速齒輪箱的獨家供應商，亦被視為「特斯拉概念股」之一。

除了企業家身分，沈國榮還擔任總統府資政，同時也是高鋒工業榮譽董事長、和府建設董事長、華豐橡膠董事長、慕康生技醫藥董事長等，事業橫跨製造、建設與生技領域。

至於接班布局，其實早在2020年就已悄然展開。沈國榮當年將小女兒沈千慈升任和大執行長，並積極培養其進入核心管理圈。現年40多歲的沈千慈目前亦為和大董事及代理發言人，同時也是關係企業高鋒與光隆精密的董事。