英特爾Q2營收優於預期但虧損擴大　股價盤後重挫5%

▲英特爾CEO陳立武。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

Intel（英特爾）25日公布2025年第二季財報，營收雖優於市場預期，但虧損幅度擴大，加上宣布多項裁員與削減投資計畫，盤後股價應聲下跌逾5%。這是新任執行長陳立武上任以來第二次對外發布財報。

根據外媒CNBC報導，Intel第二季營收為128.6億美元，優於市場預估的119.2億美元；但每股虧損達0.10美元，仍未能轉盈。淨損為29億美元，較去年同期虧損16.1億美元擴大，主因是公司提列8億美元資產減損，用於淘汰無法重複利用的過剩設備。

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展望未來，Intel預估第三季營收中位數為131億美元，也優於市場預期的126.5億美元。不過每股盈餘僅「達到損益兩平」，略遜於市場預期的每股盈餘0.04美元。

Intel同日發布內部備忘錄，陳立白坦言上任後幾個月「並不輕鬆」，目前裁員計畫已完成大部分，總規模達15%，年底前全球員工人數將降至7.5萬人，預計全年可削減170億美元營運成本。

其中備受矚目的晶圓代工部門（Intel Foundry）表現持續不振，第二季營收44億美元，卻虧損高達31.7億美元。該部門至今尚未找到關鍵大型客戶，成為集團財務壓力來源之一。

為此，Intel宣布取消原訂在德國與波蘭的新廠計畫，並將越南與馬來西亞的測試與封裝部門合併。同時，將放緩美國俄亥俄州先進晶片廠的建設速度，視市場需求與能否找到大客戶再行決定。

「過去幾年我們投資過快、過多，導致廠房配置零散、利用率不足，這必須改變，未來不再有無上限的投資預算，每筆支出都要合乎經濟效益。」陳立武強調，公司下一世代14A製程的投入，將完全依據客戶訂單量調整，也不會再有空頭支票。

他更表示，未來所有新晶片設計在進入「tape-out（流片）」階段前，皆須經由他本人親自審核與批准，顯示高層對產品線控管的決心。

在業務表現方面，PC中央處理器為主的用戶運算部門營收年減3%至79億美元；資料中心與AI晶片部門則年增4%至39億美元。儘管成長，但Intel在伺服器市場正面臨競爭對手超微（AMD）持續蠶食市占的壓力，陳立武坦承仍在尋找該部門的長期領導人選。

Intel股價在2024年曾暴跌60%，寫下史上最慘年度，儘管今年迄今小幅反彈13%，但整體市值仍遠不如NVIDIA，市場關注Intel能否在轉型過程中成功止血並重回技術領導地位。